L’expansion des détenteurs de BTC à court terme suggère une « dernière vague » de vendeurs | Cryptomonnaie

Un récent pic de détenteurs de BTC à court terme pourrait signaler une «dernière vague» de vendeurs, ce qui indique que les événements de capitulation se sont déroulés, laissant le marché prêt pour des mois d’accumulation.

Le dernier rapport The Week On Chain de la société d’analyse de marché Glassnode du 15 août souligne que les détenteurs à court terme (STH) ont augmenté leurs avoirs de 330 000 BTC depuis l’effondrement catastrophique de LUNA en mai. En conséquence, ils peuvent être le canari dans la mine de charbon signalant la voie à la reprise du marché.

Au cours des ventes massives de mai à juin, les détenteurs à court terme de Bitcoin (BTC) ont établi une nouvelle tendance en achetant des pièces extrêmement bon marché à 20 000 $ ou moins, ce qui les place dans une « situation financière avantageuse ».

Le rapport indique qu’une sortie d’environ 200 000 pièces des détenteurs à long terme (LTH) et des sorties nettes d’échange depuis mai semblent avoir été les principaux contributeurs à l’augmentation de l’offre de STH. Dans l’ensemble, ces événements indiquent qu’une capitulation s’est produite et que les STH « sont intervenus pendant le débusquage et possèdent désormais des pièces à un coût beaucoup plus bas ».

Les STH sont définis comme des portefeuilles qui ont détenu des BTC pendant 154 jours au maximum. Ils deviennent LTH à 155 jours.

En règle générale, les STH achètent des pièces à des prix record ou proches de ceux-ci et se vendent beaucoup plus bas, car « l’accumulation extrême de STH est normalement concomitante avec des formations en tête du marché haussier ». Cependant, Glassnode a déclaré que les acheteurs de mai et juin avaient créé une « divergence constructive » pour contrer cette tendance.

« De tels événements décrivent un transfert de pièces à de nouveaux acheteurs qui sont initialement classés comme STH, mais ont une base de coût faible, mais sont dans une position financière avantageuse pour HODL à partir de là », a-t-il ajouté.

Glassnode suggère que le prochain aspect d’un redressement du marché que les analystes doivent examiner est de savoir si les nouveaux STH de mai et juin « ont la conviction de tenir le coup » et de contribuer à de nouvelles hausses de prix.