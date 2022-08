Le prix du bitcoin confirme pratiquement une cassure baissière au milieu de mesures opposées en chaîne | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est à la dernière étape d’une phase de distribution, suggérant une tendance à la baisse émergente.

L’éclatement d’un coin tombant au cours de cette étape ajoute de la crédibilité au récit de la baisse.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 24 989 $ invalidera les perspectives baissières.

Le prix du Bitcoin montre une confluence de développements baissiers qui suggèrent une tendance à la baisse entrante. Ce développement pourrait stopper les perspectives haussières observées dans Ethereum et d’autres altcoins connexes.

Le prix du Bitcoin est prêt pour une baisse

Le prix du bitcoin est dans une phase de distribution Wyckoff classique, où l’actif perd de la pression d’achat et de l’élan alors que les investisseurs commencent à dénouer leurs avoirs pour réaliser des bénéfices. En règle générale, il existe des identifiants et cinq phases pour déterminer une formation supérieure.

Après la formation de l’offre primaire (PSY), la pression d’achat culmine (BC), ce qui conduit à un retrait ou à une réaction automatique (AR). Après cela, le prix tente généralement et échoue à produire un sommet plus élevé, appelé test secondaire (ST). La faiblesse devient apparente lorsque l’actif produit un plus bas par rapport à l’AR et est appelé un signe de faiblesse (SOW). Cette évolution est suivie d’une poussée ascendante (UT) et d’un sommet plus élevé, c’est-à-dire une poussée ascendante après une distribution (UTAD). Cette déviation suit rapidement la dernière étape, où l’actif continue de baisser, signalant la formation de l’offre (LPSY).

Une fois que les niveaux de support tirés de l’AR et du SOW sont rompus, la valeur de l’actif chute rapidement. Fait intéressant, le prix du Bitcoin crée actuellement LPSY et a également formé un coin croissant, ajoutant de la crédibilité aux perspectives baissières.

Décrits ci-dessous sont les niveaux potentiels où ce développement pourrait conduire à : La moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 30 jours à 23 275 $ est la première ligne de défense. Une ventilation de ce niveau fera baisser BTC aux niveaux de support tirés de AR et SOW à 22 598 $ et 22 382 $, respectivement. Au-delà de ces barrières, les investisseurs peuvent s’attendre à un passage dans l’écart de juste valeur (FVG) de quatre heures, c’est-à-dire l’inefficacité des prix, à 21 440 $. Le fond local pour BTC pourrait se former après un balayage des creux égaux formés à 20 750 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Bien que ces développements d’un point de vue technique soient sans aucun doute baissiers, les mesures en chaîne, en particulier le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock, favorisent une perspective haussière pour le prix du Bitcoin.

Le GIOM montre que le cluster de support immédiat, allant de 17 214 $ à 23 963 $, contient environ 4,16 millions d’adresses qui ont acheté 2,56 millions de BTC à un prix moyen de 21 376 $.

Ces investisseurs sont «dans l’argent» et sont susceptibles d’acheter plus si BTC atteint un jour ces niveaux.

D’autre part, le cluster de résistance immédiate contient 1,39 million d’adresses qui ont acheté 884 690 BTC à un prix moyen de 29 132 $ sont «hors de l’argent». Ce groupe est susceptible de vendre à l’équilibre si le prix du Bitcoin augmente.

Comparativement, il y a plus d’acheteurs « In’The Money » que « Out of the Money », favorisant une perspective haussière.

CTB GIOM

Par conséquent, une invalidation de la thèse baissière se produira si le prix du Bitcoin peut transformer le niveau psychologique de 25 000 $ en un plancher de support. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ce mouvement s’étende à 29 000 $ si la pression d’achat persiste.