Prédiction de prix Chainlink: Le bon, le mauvais et le laid de ce modèle d’inversion supérieur LINK | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink a augmenté de 80% au cours des deux derniers mois, créant un schéma d’inversion supérieur.

Cette formation prévoit une correction prudente de 15% mais pourrait aller jusqu’à 40%.

Un retournement de l’obstacle de 9,32 $ dans un plancher de support invalidera la thèse baissière de LINK.

Le prix Chainlink montre une configuration intéressante qui pourrait entraîner une forte correction et une éventuelle annulation des gains. Alors que le premier scénario est plausible, le second est le pire des cas et a relativement moins de chances de se manifester.

Le prix Chainlink prêt à annuler les gains

Le prix de Chainlink a créé une fourchette allant de 5,26 $ à 9,32 $ alors qu’il s’effondrait de 43 % entre le 10 mai et le 12 mai. Cet effondrement soudain a formé un double creux au bas de la fourchette, ce qui a déclenché un rallye de 80 % qui a poussé LINK à balayer la fourchette haute à 9,32 $.

Cependant, ce nouveau test de la gamme haute était le troisième, donnant lieu à une configuration à trois prises. Cette formation technique prévoit un retournement pour collecter des liquidités.

Au cours de la hausse de 80 %, LINK a formé une fourchette plus petite, allant de 5,28 $ à 7,49 $, où il s’est consolidé pendant un certain temps avant d’éclater. Par conséquent, la fourchette haute de cette fourchette plus petite à 7,49 $ est le premier domaine d’intérêt.

Une rupture de cette barrière indiquera que le pire est encore à venir. Dans un tel cas, le prix Chainlink pourrait faire une course pour la liquidité restant sous le double fond à 5,28 $. Ce mouvement indiquerait un crash de 40%.

Cependant, si le prix de Chainlink parvient à se stabiliser autour de 7,49 $, cela constituerait un retracement de 15 %.

Graphique LINK/USDT sur 1 jour

Alors que les choses se présentent mal pour le prix de Chainlink, un retournement de l’obstacle de 9,32 $ dans un plancher de support invalidera la thèse baissière de LINK. Dans un tel cas, le prix Chainlink pourrait faire une course de 17% pour le prochain niveau de résistance à 10,95 $.