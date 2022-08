First Mover Asia : Chute du Bitcoin et de l’Ether ; En colère que Hodlnaut ait gelé vos fonds ? | Cryptomonnaie

La plate-forme d’épargne crypto basée à Singapour a provoqué la colère des utilisateurs avec sa décision, mais la loi peut être du côté de l’entreprise si une plainte est portée devant les tribunaux.

Prix : Bitcoin tombe en dessous de 24 000 $ avant de se redresser légèrement ; l’éther est en panne.

Insights: La plate-forme d’épargne cryptomonnaie Hodlnaut a provoqué la colère des utilisateurs en gelant les retraits, mais la loi pourrait être du côté de l’entreprise en cas de procès.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 24 141 $ −1,0 %

Éther (ETH) : 1 898 $ −2,7 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 297,14 +0,4 %

Or : 1 794 $ l’once troy −0,3 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,79 % −0,06

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin tombe en dessous de 24 000 $ avant de se redresser légèrement ; Gouttes d’éther

De James Rubin

Bitcoin semblait se diriger vers un bon début de semaine, dépassant les 25 000 $ dimanche soir (heure américaine) après avoir flirté avec le seuil psychologiquement important à plusieurs reprises au cours des jours précédents.

Mais Bitcoin a rapidement reculé et s’échangeait récemment à un peu plus de 24 000 $, en baisse de près d’un point de pourcentage au cours des dernières 24 heures, bien qu’il soit toujours au-dessus de la partie supérieure de la fourchette de 20 000 $ à 24 000 $ qu’il occupe depuis plus d’un mois. Les investisseurs restent en mode attentiste après des semaines d’indicateurs économiques et de résultats d’entreprises parfois porteurs d’espoir et parfois déroutants.

« Il semble que la crypto-monnaie, comme de nombreux autres instruments, teste une barrière potentiellement importante suite à la récente reprise et nous assistons peut-être à des prises de bénéfices », a écrit Craig Erlam, analyste principal du marché, Royaume-Uni et EMEA pour le change Oanda, dans un e-mail. « La question de savoir si cela devient une rotation complète plus bas n’est pas encore claire, mais cela ne semble pas avoir l’élan nécessaire pour une évasion pour le moment.

Ether a suivi une tendance similaire, augmentant de plus de 2 000 $ dimanche soir avant de tomber en dessous de 1 900 $. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a récemment baissé d’environ 2,5% par rapport à la veille, bien que bien au-dessus des niveaux du début de l’été au milieu de l’enthousiasme croissant des investisseurs pour The Merge, qui fera passer le protocole Ethereum de la preuve de travail au plus rapide, modèle de preuve de participation plus économe en énergie. Deux des grands gagnants de dimanche, les populaires pièces de monnaie SHIB et DOGE, ont été perdants un jour plus tard, plongeant récemment de plus de 9 % et 7 %, respectivement. MATIC a chuté de plus de 5 %.

Les actions se négocient latéralement

Les actions se sont un peu mieux comportées que les principaux cryptos, le Nasdaq et le S&P 500, riches en technologies, augmentant respectivement de 0,6% et 0,4%, dans l’espoir persistant que l’inflation a atteint un sommet et que la banque centrale américaine pourrait être en mesure de reculer une partie de sa politique monétaire actuelle. . Mais les prix des matières premières ont baissé après qu’un certain nombre d’indicateurs aient montré un ralentissement de la croissance en Chine. Le prix du pétrole brut Brent, une mesure largement considérée du marché de l’énergie, a chuté de plus de 3 % à environ 95 $ le baril.

« Les données économiques de la Chine du jour au lendemain ont été très décevantes, c’est un euphémisme », a écrit Erlam. « Combiné avec les chiffres des prêts de vendredi, cela ne donne pas une bonne image de la demande intérieure ou des perspectives de croissance. »

Actualité crypto

Un accord bloqué entre la société de garde de crypto-monnaie BitGo et la société de services financiers axée sur la cryptomonnaie Galaxy Digital a mis en lumière les nouvelles de l’industrie de lundi. Plus tôt dans la journée, Galaxy Digital, la création du célèbre investisseur Michael Novogratz, a déclaré qu’il abandonnait son projet d’achat de BitGo car ce dernier n’avait pas fourni d’états financiers avant la date limite de fin juillet. Les sociétés avaient annoncé l’accord pour la première fois en mai 2021 pour ce qui était à l’époque d’environ 1,2 milliard de dollars en actions et en espèces.

Plus tard lundi, BitGo a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre Galaxy Digital pour avoir renoncé à l’accord de fusion et demanderait 100 millions de dollars de dommages-intérêts à Galaxy, le montant des frais de rupture précédemment promis.

La Réserve fédérale a annoncé qu’elle publiait ses directives finales pour que les nouvelles institutions financières accèdent à ses « comptes principaux », ce dont ces entreprises ont besoin pour participer au système de paiement mondial. L’annonce rapprocherait apparemment la banque centrale américaine de la possibilité d’autoriser les sociétés de fiducie du Wyoming, comme Custodia et Kraken Bank, à accéder à ces comptes.

La banque numérique européenne Revolut a obtenu l’autorisation de la Securities and Exchange Commission de Chypre, lui permettant d’offrir des services de cryptomonnaie dans l’Espace économique européen. L’autorisation permettra à Revolut d’offrir des services de cryptomonnaie à ses 17 millions de clients.

Et la Haute Cour de Singapour a accordé plus de trois mois de protection contre les créanciers à Zipmex, un échange cryptomonnaie assiégé, afin que Zipmex puisse concevoir un plan de financement, a rapporté Bloomberg News.

Découplage des macro-événements ?

Le directeur des investissements d’Arca, Jeff Dorman, a noté avec optimisme des preuves d’un découplage entre les prix de la cryptomonnaie et les événements macroéconomiques. « Le moment coïncident des événements idiosyncratiques d’actifs numériques (LUNA/UST, défauts/faillites, fusion ETH 2.0) et des événements macro (pic d’inflation, roulement des matières premières, mauvaises données économiques conduisant à « mauvaises nouvelles = bonnes nouvelles »), il est difficile de prouver le découplage », a écrit Dorman dans une newsletter du lundi. « Mais si vous regardez ailleurs dans les actifs numériques, il y a eu une dispersion massive des prix des actifs numériques depuis la mi-juin. »

Il a ajouté: « Tous les leaders du marché qui ont publié de grandes nouvelles / partenariats / changements de tokenomics se sont finalement le plus ralliés (UNI, DYDX, LDO, ETH, CRV, AAVE, MATIC, CHZ, etc.). C’est un signe très encourageant que le numérique les actifs se négocient à nouveau sur leurs propres flux d’informations plutôt que d’être liés à 100 % à des événements macro. »

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Shiba Inu SHIB −9,8 % Devise Gala GALA −6,5 % Divertissement Terre LUNA −6,2 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

En colère que Hodlnaut ait gelé vos fonds ? Dommage, c’est dans les conditions générales

Plus tôt ce mois-ci, la plateforme d’épargne cryptomonnaie basée à Singapour Hodlnaut a gelé les retraits et les échanges de jetons en invoquant des « conditions de marché difficiles ».

Naturellement, sa base d’utilisateurs était consternée et les menaces juridiques sont arrivées rapidement et furieusement sur Twitter. À l’époque, Holdnaut sollicitait une licence auprès de l’Autorité monétaire de Singapour (elle a depuis retiré la demande), et ce n’est certainement pas le type de comportement qui convient à une institution agréée.

Sauf que tout cela est énoncé dans les termes et conditions, et les tribunaux de Singapour peuvent favoriser le maintien de cet accord contractuel.

« Les conditions générales standard des prêteurs de crypto lui donneront généralement un pouvoir discrétionnaire large et absolu pour suspendre tout ou partie de ses services à ses clients », a déclaré Yuankai Lin, partenaire chez RPC Premier Law Singapore à CoinDesk par e-mail. « Dans le cas de Hodlnaut, il avait un droit contractuel en vertu de ses conditions générales standard de » suspendre ou résilier le service ou toute partie du service, à sa discrétion et sans préavis à l’utilisateur ».

Lin a déclaré que, comme tout autre service numérique, l’utilisateur devrait indiquer son acceptation d’ouvrir un compte et cet accord serait contraignant pour lui.

Quant à toute contestation judiciaire, cela pourrait ne pas aller nulle part, car Lin a déclaré que cela avait déjà été tenté dans le monde TradFi, et les tribunaux ont statué du côté de l’institution.

« Les tribunaux de Singapour reconnaîtront et maintiendront généralement les clauses contractuelles donnant à la banque un pouvoir discrétionnaire absolu par rapport à certains actes, à condition que la banque exerce ce pouvoir discrétionnaire de bonne foi et non de manière arbitraire ou irrationnelle. Toute partie cherchant à contester l’acte de la banque devra essentiellement prouver que la banque a abusé de son pouvoir discrétionnaire », a-t-il déclaré à CoinDesk.

Lin a déclaré que bien qu’aucune décision n’ait été signalée à Singapour sur les prêteurs de crypto exerçant spécifiquement leur pouvoir discrétionnaire de geler des fonds, il s’attend à ce que le même cadre de discrétion de TradFi soit appliqué.

À partir de maintenant, MAS s’est concentré sur la réglementation de la cryptomonnaie dans une perspective de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

« MAS a déclaré qu’il chercherait à élargir la portée de la réglementation sur les crypto-monnaies à Singapour pour couvrir davantage de domaines tels que la protection des consommateurs, la conduite du marché et le support des réserves pour les stablecoins », a déclaré Lin à CoinDesk.

Sans licence de MAS, Holdnaut ne pourra pas proposer de services d’échange de jetons. Il peut cependant toujours offrir des services de prêt et d’emprunt pour les transactions liées à la crypto-monnaie, a expliqué Lin, car il ne s’agit pas d’une activité actuellement réglementée par le MAS.

Holdnaut n’a pas demandé la protection contre les faillites contrairement aux autres prêteurs CeFi, Celsius Network et Voyager Digital. La société a précédemment annoncé qu’elle n’avait « aucune exposition ni prêt » avec Three Arrows Capital ou Celsius.

Selon les précédents rapports de CoinDesk, le prêteur travaille avec le cabinet d’avocats basé à Singapour Damodara Ong sur un calendrier pour un plan visant à préserver les actifs des utilisateurs.

Hodlnaut a déclaré sur Twitter qu’il prévoyait de fournir une autre mise à jour aux utilisateurs le 19 août.

Événements importants

12h30 HKT/SGT (4h30 UTC) : indice du secteur tertiaire japonais (Mim/juin)

17 h HKT/SGT (9 h UTC) : Balance commerciale d’Eurostat nsa (juin)