Crypto Sleeping Giants: Enjin Coin Prix – Un rallye de 3000% d’ici 2023 | Cryptomonnaie

Le prix d’Enjin Coin a reculé de 50% depuis ses plus hauts historiques.

Si les données techniques sont correctes, une augmentation potentielle de 3 000 % des bénéfices est possible.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche dans 0,23 $.

Le prix des pièces d’Enjin pourrait devenir un crypto surperformant lors du prochain bullrun. Des niveaux clés ont été identifiés.

Le prix d’Enjin Coin reste macro haussier

Le prix d’Enjin Coin se négocie actuellement à 0,60 $. Le jeton Enjin, un jeton de jeu basé sur Ethereum, a connu une augmentation de 14 000 % entre les plus bas de mars 2020 à 0,03 $ et les plus hauts de 2021 à 4,85 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant l’intégralité du mouvement suggère que la tendance à la baisse actuelle n’est qu’une perte de profit de 50 %.

Le modèle de profil de volume de prix d’Enjin Coin confond l’idée d’une éventuelle course haussière macro, car les vendeurs ont considérablement réduit au milieu de la dissension depuis 4,85 $. Sur la base de la théorie d’Elliott Wave et de l’action des prix classiques, le prix ENJ a le potentiel de remonter jusqu’à 20 $. Si Bitcoin devrait accomplir sa trajectoire macro de 180 000 $, la pièce Enjin devrait valoir la peine d’être surveillée de près.

Graphique ENJ/USDT sur 1 semaine

Pour cette raison, la pièce ENJ a été nommée Crypto Sleeping Giant cette semaine. Une approche du coût en dollars pourrait être un plan d’investissement favorable, car l’invalidation de la thèse haussière est inférieure de plus de 50 % à la valeur marchande actuelle à 0,23 $.

