Le prix du Bitcoin trompera-t-il encore une fois les lecteurs de graphiques ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin entre dans une zone congestionnée qui devrait se résoudre dans un mouvement explosif.

Le prix du BTC a montré sa nature indomptable dans les zones de congestion précédentes, allant à l’encontre des attentes de nombreux analystes techniques classiques.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 23 125 $.

Le prix du Bitcoin est connu pour faire des mouvements directionnels contraires aux tendances anticipées. Bien que BTC montre des signaux baissiers à court terme, la possibilité de tromper les analystes techniques reste sur la table.

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 24 187 $. La monnaie numérique peer-to-peer s’enroule dans un coin de consolidation depuis plusieurs semaines. De nombreux commerçants et analystes lisant le modèle envisagent probablement une dissension du coin vers 20 000 $ et potentiellement une zone d’atterrissage de 18 600 $. Bien que les détails techniques soient plausibles et qu’une courte entrée soit justifiable, les commerçants doivent se souvenir de la nature du prix du Bitcoin.

Le prix du Bitcoin a trompé certains des meilleurs analystes ces dernières années. En 2020, lorsque Bitcoin s’échangeait à 7 000 $, Twitter était dans une frénésie sur les aspects techniques. De nombreux analystes ont fait valoir que Bitcoin ne pouvait pas voir un fond stable sur un chandelier aussi baissier. En 2021, après que Bitcoin ait augmenté de 350% à 60 000 dollars, un prix de retracement est tombé à 29 000 dollars. Les influenceurs de Youtube sont sortis des boiseries en réclamant un jeton de 25 000 $, ce qui ne s’est jamais produit. Le prix du Bitcoin est remonté vers 69 000 $, évitant totalement l’objectif mondial anticipé.



Graphique BTC/USD sur 1 semaine

Le prix du Bitcoin a prouvé sa nature indomptable dans les zones de prix congestionnées. Les traders doivent faire attention à ne pas manquer un mouvement car le déploiement du coin pourrait propulser le prix du BTC vers 27 800 $ à court terme. Une deuxième tentative au niveau de 25 800 $ pourrait être le catalyseur. Les traders doivent garder à l’esprit que l’invalidation du scénario de tendance haussière dépend de la détention de 23 150 $ comme support.

