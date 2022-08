Pourquoi le hard fork Ethereum est imminent, débat des partisans de la preuve de travail ETH | Cryptomonnaie

ETC Cooperative a écrit une lettre aux partisans de la preuve de travail de l’ETH critiquant un hard fork avant la fusion.

Les partisans de la preuve de travail d’Ethereum affirment que les mineurs ne peuvent pas déplacer leurs ressources vers ETC en raison d’un manque de puissance de calcul.

Le prix d’Ethereum a poursuivi sa spirale descendante, tombant au niveau de 1 900 $.

Alors qu’Ethereum se prépare à passer de la preuve de travail à la preuve de participation, un groupe de mineurs se prépare à un hard fork. La coopérative ETC a critiqué le projet d’un hard fork du réseau Ethereum, cependant, les partisans de la preuve de travail ont répondu négativement.

Le hard fork d’Ethereum est imminent à l’approche de la fusion

Le groupe de partisans de la preuve de travail Ethereum a répondu à la lettre ouverte d’ETC Cooperative. Le groupe soutient qu’une mise à niveau d’Ethereum « The Merge » formera inévitablement un hard fork d’Ethereum. Indépendamment des objections des différents groupes, la communauté, les échanges, les mineurs et les fabricants de machines minières sont en faveur d’un hard fork.

La bombe de difficulté a été désamorcée et les développeurs d’Ethereum travaillent à la transition vers la preuve de participation. Dans le même temps, les partisans de l’ETH Pow pensent qu’une fusion est imminente. Alors que ETC Cooperative a fait valoir que les partisans de la preuve de travail et les mineurs peuvent passer au réseau Ethereum Classic.

Cependant, les partisans d’Ethereum pow soutiennent que le petit pool d’ETC ne peut pas contenir toute la puissance de calcul des mineurs rejoignant le réseau. La réponse des partisans de l’ETHW à la lettre de la coopérative ETC se lit comme suit :

ETH a accumulé une puissance de calcul de 996 TH/s, tandis qu’ETC n’a qu’un maigre 27 TH/s, passer à l’exploitation minière « Ethereum Classic » semble simple, mais c’est en fait une chaussure pour tous les mineurs.

Les partisans de la preuve de travail soutiennent qu’ETC n’a pas été en mesure d’attirer un pool de puissance de calcul au cours des cinq dernières années, et il est probable que le réseau n’arrive pas à attirer les partisans d’ETHW. Par conséquent, ETC existera côte à côte avec la preuve de travail Ethereum.

Les partisans de la preuve de travail Ethereum ne savent pas si la preuve de participation existera dans cinq ans. Toutes les parties devraient donc s’unir en tant que sauvegarde pour les projets DeFi et NFT, en concurrence avec la preuve de participation Ethereum.

Les partisans de la preuve de travail assurent un fonctionnement permanent et stable de la chaîne Ethereum

Les partisans de la preuve de travail Ethereum ont assuré à la coopérative ETC qu’une chaîne Ethereum stable serait maintenue. Alors que les développeurs se préparent pour le hard fork, des modifications majeures du code ont été mises en œuvre et sont entrées dans le cycle de test. Les partisans de la pow de l’ETH recommandent aux partisans de la pow d’utiliser le temps qui précède la fusion pour effectuer des tests conjoints avec des pools miniers, des mineurs et des mineurs, et le temps est libre.

Le prix Ethereum est prêt pour une course à 2 000 $

Après la récente baisse du prix d’Ethereum, les analystes ont prédit une course jusqu’à 2 000 dollars lors d’une hausse des prix des ETH. Le prix Ethereum a affiché des pertes de 4% du jour au lendemain. Rektcapital, un analyste technique, affirme que la baisse des prix d’Ethereum actuellement en cours pourrait s’arrêter. Le prix Ethereum est susceptible de retester à nouveau 2 250 $.

Tableau des prix ETH-USD