Pourquoi le MATIC de Polygon est sur le point de démarrer une tendance haussière | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon ouvre près d’un niveau significatif que les traders voudront tester.

Le prix MATIC est à la croisée des chemins avec des gains possibles de 108% en perspective.

Surveillez ce niveau clé pour chronométrer la bonne entrée pour la tendance haussière.

Le prix du Polygon (MATIC) frappe à la porte de la poignée de 1 $ et pourrait rompre les liens avec l’hiver crypto. Le prix de MATIC semble très haussier, et une courte pression pourrait faire monter les traders au-dessus de 1 $ cette semaine et les préparer à une très forte tendance haussière qui pourrait doubler le prix de MATIC au-dessus de 2 $. Cela indique que MATIC est sur le point de réaliser plus de 100 % de gains dans les mois à venir.

MATIC est juste à temps pour démarrer une tendance haussière

Le prix du Polygon ouvre cette semaine près d’un niveau clé alors que le rallye de dimanche a amené les traders MATIC à quelques centimètres de cette poignée de 1 $ qui est essentielle et cruciale pour les prochaines semaines de négociation. Plus précisément, le 1,1 $ est la clé qui détient tout car une fois que les traders peuvent commencer à négocier à ce niveau, non seulement un niveau pivot clé a été cassé à la hausse, mais la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours sera également cassée. Ce dernier niveau peut indiquer que l’hiver crypto est terminé et que les traders peuvent redémarrer leurs rallyes avec une tendance haussière globale à plus long terme.

Le prix MATIC devra d’abord dépasser le SMA de 200 jours et éviter un rejet par rapport au niveau mensuel de résistance R1 à 1,14 $. Si les haussiers parviennent à éviter cela et clôturent de préférence cette semaine au-dessus de 1,14 $, une tendance haussière devrait se poursuivre en tant que plus grand événement baissier, la décision sur les taux de la Fed en septembre est encore dans plus de 30 jours. Si les haussiers jouent bien leurs cartes et maintiennent ce rallye à un rythme modéré, attendez-vous à un rendement possible de 108 %.

Graphique hebdomadaire MATIC/USD

Comme il y a trois éléments de plafond si proches, un rejet ferme pourrait être en cours et déclencher le prochain cycle de l’hiver crypto. Comme il y a trois à quatre niveaux baissiers dans une fourchette de quelques centimes seulement, un rejet pourrait voir une chute vers 0,80 $ avec le SMA de 55 jours juste en dessous. Le risque global est de 55% de pertes si les baissiers pouvaient reprendre le contrôle et ramener l’action des prix à 0,44 $.