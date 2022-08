Pourquoi le rallye Chainlink approche de sa fin de partie | Cryptomonnaie

Chainlink voit ses gains hebdomadaires s’évaporer dans les dernières heures de trading lors de la séance de clôture de dimanche.

Le prix LINK détient toujours un rendement solide de 25% à l’avenir.

Une fois que l’un des plafonds est atteint, attendez-vous à voir un grand fondu ou même un retour à des niveaux inférieurs.

Le prix Chainlink (Link) voit une grande partie de ses gains hebdomadaires monter dans les airs dimanche soir, tandis que l’action des prix LINK peut encore clôturer la semaine avec un bénéfice. Le rallye reste intact avec une séquence de cinq victoires consécutives. Bien qu’il y ait encore 20% de gains ou plus sur la table, le rallye commence à approcher de sa fin de partie alors qu’un plafond puissant est sur le point de se déclencher et de déclencher un grand fondu à la baisse.

Prix ​​​​LINK sur une dernière ligne droite

Le prix Chainlink a connu une très bonne séquence de victoires, même en résistant à certains vents contraires de la part de plusieurs responsables de la Fed émettant des avertissements sur les attentes des marchés en matière de taux et sur la reprise actuelle. Bien que même plusieurs investisseurs et grands fonds spéculatifs aient mis en garde contre la durabilité du rallye estival des actions et des crypto-monnaies, le prix LINK a encore de la place dans son réservoir pour augmenter avant d’atteindre un niveau de résistance clé. Avec toujours un bénéfice de 20% sur la table, les traders doivent être conscients qu’un revirement est imminent.

Le premier pour le prix LINK est la poignée de 10 $, juste au-dessus du niveau de résistance mensuel R2. Le meilleur scénario serait une clôture hebdomadaire et une ouverture la semaine prochaine au-dessus de cette zone avec un test ou une pause possible sur la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 11,14 $. Ce niveau coïncide avec le niveau de résistance mensuel R3 et est légèrement supérieur à 12,17 $ en tant que plafond clé sur l’action des prix.

Graphique hebdomadaire LINK/USD

Comme mentionné dans le paragraphe d’ouverture, le risque s’accompagne d’un éventuel rejet et, ensuite, d’un fondu ou d’un effondrement complet de l’action des prix. Pour le support, le pivot mensuel entrerait en jeu à 7,10 $ avec le SMA de 55 jours. Dans le pire des cas, l’action des prix reviendrait à 5,26 $, ce qui indiquerait une réduction de plus de 40 % de sa valorisation.