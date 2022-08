Quel niveau surveiller dans l’action des prix des pièces Crypto.com cette semaine | Cryptomonnaie

Les pièces Crypto.com devraient bondir de manière significative si les traders peuvent maintenir l’élan.

Le prix du CRO pourrait détenir 67% des gains dans les semaines à venir.

Attendez-vous à voir la demande côté achat exploser une fois ce niveau clé franchi.

Les pièces Crypto.com (CRO) sont sur le point de se rallier largement, car les traders sont confrontés à un dernier obstacle entre eux et 67% des gains sur la table. L’intérêt pour un potentiel de hausse supplémentaire pourrait être accordé, car un calendrier de données plutôt léger est prévu pour cette semaine et laisse donc beaucoup de place aux traders pour prospérer dans cet élan. Un obstacle clé doit être franchi à la hausse, et c’est la poignée de 0,17 $ qui, une fois franchie, offre beaucoup de marge de profit.

Le prix du CRO pourrait grimper de 67% dans les semaines à venir

L’action des prix de Crypto.com Coins est sur le point de se rallier alors que les traders utilisent un environnement idéal pour imprimer un rallye estival. Avec ce rallye estival, la diminution de la liquidité permet à la dynamique de se déplacer plus largement que pendant les périodes de négociation normales. Deuxièmement, le calendrier des données légères aide à maintenir cet élan, car les traders ont encore plus de 30 jours avant de commencer à s’inquiéter de la prochaine décision sur les taux de la Fed.

Le prix du CRO devra être surveillé près de 0,17 $ en tant que niveau clé pour entrer dans la cassure à la hausse. Attendez-vous à voir beaucoup d’acheteurs pour peu de pièces offertes. Un grand saut est donc accordé dans la percée, les traders étant évincés de leurs positions cette fois. Attendez-vous à ce que cette pop s’étende à 0,20 $, juste en dessous du R1 mensuel, avant de se déplacer progressivement vers 0,30 $, où la moyenne mobile simple sur 200 jours attendra pour plafonner l’action des prix avec le R2 mensuel.

Graphique hebdomadaire CRO/USD

Le risque à la baisse provient d’un simple rejet par rapport à ce niveau de 0,17 $ qui déclencherait rapidement un renversement vers la moyenne mobile simple sur 55 jours près de 0,12 $. En cas de nouveau ralentissement général des marchés mondiaux, attendez-vous à une rupture en dessous de 0,12 $ vers 0,09 $, ce qui indique un retour au plus bas de 2022. Le S1 mensuel juste en dessous serait là pour rattraper toute action de couteau qui tombe si elle se produisait.