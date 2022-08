Prise de bénéfices à des niveaux ronds dans Bitcoin et Ether | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a augmenté de 5,8 % au cours de la semaine dernière pour atteindre près de 24 300 $. Ethereum a bondi de 14,3% à 1970 $. Les meilleurs altcoins ont montré une performance moins constante, allant de -2,3 % (BNB) à +12,8 % (DogeCoin) au cours des sept jours précédents.

La capitalisation boursière totale de la crypto a augmenté de 5,7 % au cours de la semaine pour atteindre 1,18 billion de dollars, selon CoinMarketCap. L’indice de dominance Bitcoin a baissé de 0,5 point à 40,2%. L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie est passé à 45 lundi contre 30 une semaine plus tôt et est maintenant sur le point de passer de la «peur» à un territoire «neutre».

Bitcoin maintient une dynamique ascendante avec des gains réguliers mais légers au-dessus des sommets locaux précédents. Depuis jeudi, BTCUSD a vendu sur des tentatives répétées de grimper au-dessus de 25 000 $. Dans les échanges illiquides lundi matin, le prix a réussi à grimper mais revient maintenant à 24,5 000 $. Malgré l’inutilité des tentatives des haussiers pour réchauffer le prix, l’excédent des vendeurs reste solide.

Ether a récemment été au-dessus du marché mais s’est vendu à près de 2 000 $ depuis la fin de la semaine dernière. Les investisseurs, dont beaucoup sont des commerçants de détail et accordent une plus grande valeur aux chiffres ronds, tirent profit du rallye qui a doublé le prix depuis juillet.

Contexte de l’actualité

Le projet EthereumPoW (ETHPow) a signalé la préparation de la base de code et un large support pour le futur fork du réseau Ethereum de la part des mineurs, des fabricants de matériel et de la communauté crypto. La transition d’Ethereum vers PoS aura lieu le 15 ou 16 septembre, 3 à 4 jours plus tôt que la date estimée. Selon Santiment, les crypto-baleines et les institutions achètent des ETH avant la mise à niveau de septembre.

Les créateurs de la crypto-monnaie anonyme, Monero, ont réalisé un autre hardfork réseau, réduisant la taille des blocs et augmentant la vitesse et la confidentialité des transactions. La société de cybersécurité Netskope a averti les propriétaires d’actifs numériques de l’augmentation des attaques de phishing à l’aide de Google Sites et des outils Microsoft Azure SEO.