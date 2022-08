Prédiction du prix d’Ethereum : le rallye de la lune de miel pré-fusion touche-t-il à sa fin ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum montre des signes de faiblesse et pourrait revenir au niveau de support de 1 730 $.

Toute baisse jusqu’à 1 540 $ est probablement un retracement haussier et est destinée à être achetée, en particulier avec la mise à jour de fusion qui approche à grands pas.

Une clôture quotidienne en chandelier qui transforme le niveau de support de 1 270 $ en une barrière de résistance invalidera cette perspective haussière.

Le prix d’Ethereum a augmenté de 102% au cours des 33 derniers jours, et on peut attribuer cela à la prochaine mise à jour logicielle – la fusion. Cette mise à jour fera passer la blockchain ETH d’une preuve de travail (PoW) énergivore à une preuve de participation (PoS) respectueuse de l’environnement.

À la suite de la spéculation, les investisseurs ont également fait exploser des pièces centrées sur Ethereum comme Ethereum Classic (ETC), Optimism (OP), Ethereum Name Service (ENS), Polygon (MATIC) et d’autres.

Bien que cette reprise ait été extrêmement rentable, de nombreuses questions, du moins du point de vue des spéculateurs, restent sans réponse. Certaines de ces questions sont :

Qu’adviendra-t-il du prix Ethereum après la fusion ? Dois-je détenir Ethereum Classic et d’autres altcoins centrés sur l’ETH après la fusion ?

Essayons de répondre à ces questions.

Dois-je détenir des ETH après la fusion ?

Avant d’aborder ce qui arrivera au prix d’Ethereum après la mise à niveau de Merge, comprenons ce qui se passe en ce moment.

Le commerce ETH le plus populaire est celui des contrats à terme longs et courts à long terme. Il s’agit d’un commerce delta-neutre, où le trader construit sa position de telle manière que le delta total est neutre quelle que soit la direction.

Dans le cas de l’ETH, les investisseurs tentent d’extraire la valeur, c’est-à-dire le largage aérien de l’ETH PoW. De plus, le rapport de Glassnode ajoute du crédit à ces perspectives et indique que les positions des acteurs du marché montrent qu’ils se préparent à un événement « vendre l’information ».

À environ un mois de la mise à niveau prévue de Merge, les investisseurs devraient envisager de réserver des bénéfices et de se préparer au pire, du moins à partir de leurs positions à terme, qu’il s’agisse d’ETH ou d’autres altcoins centrés sur l’ETH.

Arthur Hayes, le fondateur et ex-PDG de BitMEX, États qu’après la fusion, les investisseurs fermeront probablement leurs couvertures – leurs positions courtes – sur les contrats à terme ETH à long terme, ce qui entraînera un rachat à grande échelle, ajoutant de l’élan au mouvement à la hausse du prix au comptant des ETH.

Hayes demande par ailleurs ce qui se passe si la mise à niveau se déroule sans heurts, tandis que les hedgers couvrent leurs positions courtes et les spéculateurs qui croient que le récit de la triple réduction de moitié entrent dans des positions longues.

Maintenant, la pression est du côté des acheteurs, et les teneurs de marché sont des contrats à terme courts et doivent être longs. Un renversement de leur positionnement avant fusion. Il s’agit d’une boucle de rétroaction positive qui conduit à des prix au comptant plus élevés si la fusion se déroule sans heurts le 15 septembre.

Pour conclure, le prix au comptant d’Ethereum devrait faire face à une hausse significative si, et seulement si, la fusion se déroule sans accroc. D’un autre côté, s’il y a un hoquet, le hardfork ETH PoW controversé est susceptible de siphonner plus de valeur.

Après la fusion, la chaîne Beacon d’Ethereum se divisera en ETH1 ou ETH PoW et ETH2 ou ETH PoS. L’ancien fork, qui est géré par des mineurs, sera une blockchain minoritaire avec une répartition de valeur de 5% à 95% par rapport à ETH2.

ETC, OP, MATIC et ETH1 videront-ils ?

Le scénario mentionné ci-dessus répond à la deuxième question, c’est-à-dire que la majorité des mineurs soutiendront l’ETH1 par opposition à Ethereum Classic (ETC) ou à d’autres pièces liées à l’ETH, comme mentionné ci-dessus. Une confirmation de cela pourrait être vue dans la baisse du taux de hachage à tous les niveaux pour ETC et d’autres pièces de stockage PoW comme Filecoin (FIL), Arweave (AR), etc. Par conséquent, ces altcoins ont une forte probabilité d’annuler les gains accumulés au cours de la dernière quelques semaines.

Quant à l’airdrop ETH PoW, les investisseurs sont susceptibles de capturer 5% de la valeur présente dans ETH1 et sont plus que susceptibles de vendre les jetons au premier signe de faiblesse. Cependant, selon l’histoire, cette chaîne est susceptible de survivre et de devenir une chaîne fantôme comme d’autres fourches de pièces PoW telles que Ethereum Classic (ETC), Bitcoin Cash (BCH) et Bitcoin SV (BSV), pour n’en nommer que quelques-unes.

Jusqu’où peut aller le prix d’Ethereum ?

Le prix d’Ethereum montre une pause dans son rallye autour du niveau de 2 020 $ après une hausse de 18 % depuis le 10 août. Le début d’un retracement pourrait faire chuter l’ETH au niveau de support de 1 730 $. Au total, ce mouvement constituerait un recul de 9 %.

Bien qu’il reste environ 30 jours avant la fusion, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix au comptant d’Ethereum augmente. Par conséquent, le passage à 1 730 $ sera un retracement buy-the-dip. Dans certains cas, ETH peut tomber à un niveau de support intermédiaire à 1 600 $.

Quel que soit l’endroit où le prix d’Ethereum se stabilise, le prochain niveau à surveiller est de 2 324 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

D’autre part, une ventilation des niveaux de support de 1 600 $ ou 1 540 $ indiquera qu’une forte correction est en cours pour le prix Ethereum. Seule une clôture quotidienne en chandelier qui transforme le niveau de support de 1 270 $ en une barrière de résistance invalidera cette perspective haussière.

Dans un tel cas, l’ETH se dirigera probablement vers le niveau de support de 1 080 $, où les acheteurs peuvent intervenir et acheter le jeton de contrat intelligent à prix réduit.