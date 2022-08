Les jeux NFT ont un avantage sur les jeux « argent entrant, pas d’argent sortant »: Urvit Goel de Polygon | Cryptomonnaie

Le vice-président du développement commercial mondial de Polygon pour les jeux, Urvit Goel, estime que les jeux qui intègrent des jetons non fongibles (NFT) ont un avantage naturel sur les jeux traditionnels qui ne permettent pas aux utilisateurs de vendre leurs articles dans le jeu.

Goel a parlé franchement avec Cointelegraph à Séoul la semaine dernière de la poussée de Polygon (MATIC) pour aider les jeux NFT à proliférer et pourquoi les éditeurs de jeux en Corée du Sud comme Neowiz et Nexon plongent la tête la première dans l’espace.

L’un des principaux arguments avancés par Goel est que le modèle commercial traditionnel auquel les jeux NFT sont en concurrence peut être intrinsèquement plus faible. Dans les jeux traditionnels, les utilisateurs achètent généralement des objets dans le jeu avec de l’argent réel, mais ils ne peuvent pas vendre ces objets pour récupérer une valeur en dollars.

Cependant, avec la plupart des jeux dans l’espace de financement des jeux (GameFi), les utilisateurs peuvent acheter des articles sous forme de jetons non fongibles et les revendre lorsqu’ils ont fini de jouer au jeu. Goel a qualifié le modèle traditionnel de « argent entrant, pas d’argent sortant » et a souligné que les joueurs devraient pouvoir récupérer au moins une partie de la valeur en dollars qu’ils ont investie dans un jeu.

Nous voulons simplement donner aux utilisateurs la possibilité de posséder le contenu qu’ils achètent. Et s’ils choisissent de le vendre, tant mieux s’ils choisissent de le garder, tant mieux […] Mais même si vous récupérez un centime, c’est mieux que rien, n’est-ce pas ?

Goel a déclaré avoir perçu des signaux clairs indiquant que les éditeurs de jeux traditionnels se préparent à de grandes poussées dans GameFi, à commencer par le géant sud-coréen du jeu Nexon, qui détient le titre MapleStory. Il a annoncé en juin qu’il mettrait en chaîne une version de son titre phare sous le nom de MapleStory N selon mmorpg, un média d’information sur les jeux.

JeuxServer a également conclu un partenariat avec le sud-coréen Neowiz pour mettre en chaîne des titres nouveaux et existants.

Il a noté que l’entrée de ces grandes entreprises crée « un peu un effet domino » dans l’industrie afin de « montrer qu’elles sont toujours innovantes ». Goel a laissé entendre que les patrons des grandes entreprises entrant dans l’espace blockchain doivent avoir une grande confiance dans la technologie, sinon ils n’habilleraient pas leurs titres de premier plan pour GameFi.

Ces développeurs n’ont pas besoin de venir sur la blockchain pour avoir des entreprises prospères. Ils génèrent déjà des centaines de millions, voire des milliards de dollars de revenus grâce aux équipes Web traditionnelles.

Les notions de Goel sur les jeux et la blockchain sont conformes à Anthony Yoon de ROK Capital, qui a déclaré à Cointelegraph que GameFi et la cryptomonnaie sont un « ajustement naturel » pour les éditeurs.

Une partie de la confiance de Goel dans l’avenir radieux des jeux NFT et GameFi vient du buzz au sein des communautés. Bien qu’il ait déclaré qu’il ne disposait pas de données concrètes pour étayer son opinion, il pense que de nombreuses personnes au sein de grandes communautés qui comptent des « millions d’abonnés » sont enthousiasmées par les nouveaux produits de jeu proposés sur leurs chaînes.