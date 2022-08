Prédiction des prix Tezos: XTZ offrira aux traders une sortie généreuse avant une chute de 15% | Cryptomonnaie

Tezos Prix oscille au-dessus d’un niveau de support, indiquant des signes de rebond mineur malgré l’épuisement.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un rebond de 6 % pour balayer les sommets égaux formés à 1,95 $ avant d’inverser la direction pour un krach de 15 %.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 1,95 $ qui transforme ce niveau en un plancher de support invalidera la thèse baissière.

Tezos Prix oscille au-dessus d’un niveau de support stable après avoir fait face à un rejet intense. Bien que cette prise de pied soit susceptible de fournir un port, ce ne sera pas pour longtemps. Les investisseurs doivent se préparer à une longue pression alors que les baissiers effectuent un mouvement élaboré.

Tezos Prix prêt à bouger

Tezos Prix a créé une fourchette allant de 1,36 $ à 2,28 $ début mai 2022. Après un balayage du bas de la fourchette à la mi-juin, XTZ a rebondi de 45 % pour établir non pas un mais deux sommets oscillants à 1,95 $. La liquidité restant au-dessus de ces sommets égaux est le prochain objectif des teneurs de marché.

Alors que le prix Tezos se situe au-dessus du point médian de la fourchette à 1,82 $, les investisseurs peuvent s’attendre à un mouvement rapide qui balaie la liquidité buy-stop au-dessus de 1,95 $. Bien que cette décision puisse attirer les investisseurs en produisant un plus haut plus élevé, ils doivent être prudents.

Cette montée au-dessus du double sommet à 1,95 $ pourrait être le plan des baissiers pour un fakeout, surtout compte tenu des bas égaux formés à 1,65 $. Par conséquent, un passage à 1,95 $ pourrait bientôt entraîner une baisse de 15 % qui balaie la liquidité stop-vente.

Dans certains cas, Tezos Prix pourrait prolonger cette baisse pour balayer le creux du 26 juillet à 1,47 $.

Graphique XTZ/USDT sur 1 jour

D’autre part, si Tezos Prix balaie le niveau de 1,95 $ et le transforme en un plancher de support sans aucun signe discernable de retracement, les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Un tel développement pourrait invalider les perspectives baissières et indiquer que les traders sont de retour et pourrait propulser XTZ à retester la fourchette haute à 2,28 $.