First Mover Asia : Bitcoin teste 25 000 $ avant de battre en retraite ; Il est peu probable que l’interdiction de jouer pour gagner en Corée se termine bientôt | Cryptomonnaie

Le gouvernement coréen n’a pas encore montré le moindre signe de vouloir modifier les lois actuelles, ont déclaré les participants à la Korea Blockchain Week ; l’éther tombe.

Prix ​​: Bitcoin a testé 25 000 $ avant de chuter dans les échanges du week-end ; l’éther tombe le dimanche

Insights: L’interdiction de jouer pour gagner en Corée reste d’actualité pour le moment.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 24 404 $ −0,5 %

Éther (ETH) : 1 958 $ −1,6 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 280,15 +1,7 %

Or : 1 816 $ l’once troy + 0,9 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,85 % −0,04

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin teste à nouveau 25 000 $; l’éther décline

De James Rubin

Bitcoin s’est courageusement rapproché de 25 000 $ pour la troisième fois en quatre jours avant de se retirer plus près d’un terrain plus familier.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 24 400 $, à peu près stable au cours des dernières 24 heures et légèrement inférieure à celle où elle avait commencé le week-end, bien que les investisseurs soient restés prudemment optimistes quant aux récents indicateurs économiques montrant une baisse de l’inflation et une probabilité plus faible de récession. Bitcoin a grimpé au cours des trois dernières semaines pour changer de mains vers l’extrémité supérieure d’une fourchette de 20 000 $ à 24 000 $.

« La résilience de BTC au-dessus de 20 000 $ a vu les traders pousser pour plus de hausse, en particulier après un nouveau test réussi de cette gamme », a écrit Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull Capital, à CoinDesk. « Cependant, nous n’avons pas encore assisté à la cassure au-dessus de 25 000 $, ce qui pourrait voir BTC se déplacer rapidement vers la fourchette de 29 000 $ à 30 000 $. »

Ether a récemment baissé d’environ 1,6 % par rapport à la veille pour s’échanger à environ 1 950 $. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière derrière le bitcoin a récemment gagné du terrain à un rythme encore plus rapide que le bitcoin et a dépassé les 2 000 $ pour une deuxième journée consécutive samedi avant de décliner. La montée en puissance d’Ether est survenue alors que la fusion très attendue, qui transformera le protocole Ethereum de preuve de travail en un modèle plus rapide et moins énergivore, se profile à l’horizon. Ethereum a achevé mercredi dernier sa troisième et dernière fusion de réseau d’environnement de test (testnet), Goerli.

La plupart des autres altcoins étaient dans le rouge en fin de week-end avec OP et QUICK d’environ 8% et 7%, respectivement, bien que la pièce de monnaie populaire SHIB ait augmenté de plus de 30% et DOGE ait bondi de plus de 10%.

Marchés boursiers

Les gains de crypto ont largement suivi les actions, qui ont également regagné du terrain ces dernières semaines après des sept premiers mois lamentables. Le Nasdaq et le S&P 500, axés sur la technologie, qui ont une forte composante technologique, ont clôturé vendredi en hausse de 2,1% et 1,7%, respectivement, alors que les investisseurs ont continué de savourer l’indice des prix à la consommation (IPC) étonnamment favorable de mercredi montrant que les prix de juillet augmentent à un rythme inférieur à le mois précédent. Les marchés espèrent que les données permettront à la banque centrale américaine de ramener sa prochaine hausse des taux d’intérêt à 50 points de base, une approche moins agressive que celle qu’elle a suivie.

Le Nasdaq et le S&P ont augmenté quatre semaines consécutives, leur plus longue hausse hebdomadaire depuis novembre dernier. Le Nasdaq a gagné 20% depuis juin pour échapper à sa plus longue période de marché baissier depuis 2008.

Actualité crypto

Pendant ce temps, les nouvelles de l’industrie de la cryptomonnaie étaient mitigées vendredi. La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde, une agence gouvernementale chargée d’enquêter sur les délits financiers, a gelé des actifs d’une valeur de 3,7 milliards de roupies (46,4 millions de dollars) à l’échange cryptomonnaie Vauld, a-t-il déclaré dans un communiqué. La Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé un homme de l’Ohio d’avoir dirigé un stratagème Bitcoin Ponzi de 12 millions de dollars, déposant une ordonnance de cesser et de s’abstenir suite à des allégations selon lesquelles il aurait escroqué des investisseurs intéressés par des actifs numériques.

Mais l’ambiance était optimiste lors de la plus grande conférence sur la blockchain au Canada la semaine dernière au milieu d’un discours d’ouverture du co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, d’un hackathon et de panels.

DiPasquale a noté avec prudence que les incertitudes macroéconomiques actuelles continueront de brouiller les prix futurs du bitcoin. « Il est peut-être trop tôt pour penser que les malheurs macroéconomiques sont derrière nous », a-t-il déclaré. « La clôture de ce mois et l’intégralité de septembre seront essentielles pour le marché de la cryptomonnaie en raison de quelques facteurs, notamment le prochain FOMC ainsi que la fusion prévue d’Ethereum. Si BTC et ETH parviennent à conserver leurs gains et à se consolider jusqu’au fin septembre, nous pourrions voir un rallye plus important menant au quatrième trimestre. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Shiba Inu SHIB +38,1% Devise Dogecoin DOGE +10,9% Devise Gala GALA +6,3% Divertissement

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Maillon de chaîne LIEN −3,5 % L’informatique À pois POINT −2,7 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −1,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

Les interdictions de jouer pour gagner en Corée resteront probablement en place

Par Sam Reynolds

En parcourant les couloirs de la Korea Blockchain Week, il serait difficile de manquer la publicité pour les jeux play-to-earn. Des dizaines d’entreprises ont assisté à la conférence pour présenter de nouveaux jeux play-to-earn qu’elles espèrent être le prochain Axie Infinity.

Il n’y a qu’un seul problème : techniquement, ces jeux sont illégaux en Corée.

Comme CoinDesk l’a déjà signalé, la conversion de jetons de jeu en espèces – un élément essentiel de GameFi – est interdite en Corée depuis plus longtemps que la blockchain n’existe. L’article 32 de la loi coréenne sur la promotion de l’industrie du jeu interdisant la monétisation des jetons de jeu est devenu loi en 2004 lorsque le jeu d’arcade Seatalk (바다이야기) a balayé le pays. Il y a aussi l’article 28 de la loi, qui interdit les actes spéculatifs, les jeux de hasard et les cadeaux gratuits dans le jeu.

Les autorités coréennes ont utilisé les lois pour ordonner à l’App Store d’Apple et à la boutique Google Pay de supprimer les jeux Play to Earn.

Alors que certaines parties prenantes s’attendent à une annulation de cette interdiction sous l’administration Yoon Suk-Yeol, favorable à la cryptomonnaie, cela n’a pas été signalé à l’industrie. À Séoul, des sources de la société de jeux CoinDesk qui connaissent bien les affaires réglementaires ont déclaré que les directives réglementaires qu’elles ont reçues des autorités restent le statu quo. Il n’y a aucune indication, ont-ils dit, que le changement est à venir.

Si quelque chose devait arriver, ce serait progressif. Les régulateurs locaux, encore effrayés par la crise financière asiatique de 1997, ont tendance à être conservateurs et préfèrent agir lentement.

Changement lent ?

« Le jeu pour gagner se présente également sous de nombreuses formes différentes et si la levée de l’interdiction se produit, je pense que ce sera partiel », a déclaré Oleg Smagin, responsable principal des finances cryptomonnaies chez Post Voyager, basé à Séoul, un développeur de services GameFi. Coin Desk. «Par exemple, le gouvernement peut commencer par autoriser les jeux NFT gratuits avec des éléments de jeu pour gagner, d’autant plus que les grands studios de jeux coréens estiment que l’introduction de jetons non fongibles dans les jeux est moins risquée que le lancement entièrement crypto- jeux soutenus avec un actif fongible comme monnaie.

Smagin pense également que le gouvernement examinerait les antécédents de succès de ces titres à gagner à l’étranger lors de sa prise de décision.

Au fur et à mesure que le gouvernement coréen le fait, il ne prendra sans doute pas en compte la façon dont les autres régulateurs abordent GameFi et sa capitalisation boursière de 8,5 milliards de dollars lors de la détermination de ses prochaines étapes.

En Thaïlande, la Thai Securities and Exchange Commission a exhorté les investisseurs à la prudence, citant la forte volatilité des jetons et le risque de piratage. Mais ces deux facteurs de risque sont de vieilles nouvelles pour quiconque connaît à distance la crypto-monnaie.

La vraie question qui pourrait être débattue dans les prochaines années est de savoir si ces NFT et jetons GameFi sont des titres.