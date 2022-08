Shiba Inu envisage un rallye de 50% alors que le prix SHIB entre en mode d’évasion «tasse et poignée» | Cryptomonnaie

L’apparition de Shiba Inu apparaît près de dix jours après l’ajout de SHIB à Binance Card.

Le Shiba Inu (SHIB) a rompu son schéma dominant de « tasse et poignée » le 14 août, augmentant ses chances d’obtenir des gains supplémentaires dans les semaines à venir.

Shiba Inu pourrait monter en flèche de 50%

Une tasse et une poignée apparaissent lorsque le prix baisse et augmente dans une trajectoire en forme de U dans la première étape, suivie d’un mouvement rapide sur le côté ou vers le bas dans la seconde. Notamment, la tendance des prix se développe sous un niveau de résistance commun.

En règle générale, les modèles de tasse et de poignée se résolvent après que le prix a dépassé le niveau de résistance; SHIB a fait de même le 14 août après avoir augmenté de 27 % à 0,000016 $, comme indiqué ci-dessous.

Graphique des prix quotidiens SHIB / USD. Source : TradingView

Selon la règle de l’analyse technique, une cible d’évasion de tasse et de poignée est déterminée en mesurant la distance entre le point le plus bas du motif et la ligne de résistance et en l’ajoutant au point d’évasion. En conséquence, SHIB pourrait se diriger vers 0,00002253 $.

En d’autres termes, une hausse des prix de 50 % d’ici septembre.

Un rallye absurde, quand même ?

Fondamentalement, la hausse de prix intrajournalière de 27 % de Shiba Inu le 14 août n’a eu aucun catalyseur visible, à l’exception d’une mesure montrant que le taux de combustion de SHIB a bondi de 825 % en une journée. Mais le montant de SHIB brûlé ne vaut que plus de 4 500 $.

Taux de brûlure Shiba Inu. Source : Shibburn.com

Dans l’ensemble, cependant, le réseau Shiba Inu a brûlé plus de 6,36 millions de dollars de jetons SHIB au cours de sa vie.

De plus, le rassemblement des Shiba Inu est intervenu près de dix jours après l’annonce par Binance d’ajouter le support SHIB sur ses cartes de paiement émises en Europe. Ce faisant, l’échange crypto a augmenté le potentiel de SHIB pour trouver de nouveaux utilisateurs dans l’espace européen émergent des crypto-monnaies.

Nous sommes heureux d’annoncer que @binance a ajouté SHIB à la liste des jetons pris en charge pour la carte Binance émise en Europe. Vous pouvez désormais payer avec SHIB chez plus de 60 millions de commerçants dans le monde. De plus, obtenez jusqu’à 8 % de cashback et zéro frais annuels ou de change ! https://t.co/0Xj7IXPyt0 pic.twitter.com/FqINtnHFWx – Shib (@Shibtoken) 5 août 2022

Cependant, des fondamentaux faibles pourraient compenser le biais techniquement haussier de SHIB, étant donné que les configurations de tasse et de poignée n’ont qu’un taux de réussite de 61% pour atteindre leurs objectifs de profit, selon l’analyste vétéran Tom Bulkowski.

Par conséquent, une cassure ratée de la tasse et de la poignée – également sur un recul par rapport à la moyenne mobile exponentielle de 200 jours (EMA de 200 jours; la vague bleue dans le graphique ci-dessous) près de 0,00001755 $ – pourrait avoir SHIB œil une correction initiale vers 0,00001306 $, en baisse de 20% par rapport au prix d’aujourd’hui.

Graphique des prix quotidiens SHIB / USD. Source : TradingView

La configuration de la tasse et de la poignée de Shiba Inu pourrait s’effondrer en raison de l’indice de force relative (RSI) quotidien suracheté du jeton. Notamment, le RSI a dépassé 70, ce qui entraîne généralement une période de consolidation ou de correction latérale.