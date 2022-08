Pourquoi l’action sur les prix de Solana ne va nulle part | Cryptomonnaie

Le prix de Solana risque de s’effondrer car l’évolution hebdomadaire des prix ne bouge pas.

Là où les principales crypto-monnaies profitent du rallye estival, le prix du SOL stagne.

Attendez-vous à une baisse en dessous du support et à un éventuel couteau tombant à 19 $.

Le prix de Solana (SOL), à première vue sur la feuille, semble haussier et s’apprête à poursuivre son rallye et sa séquence de victoires. Cependant, un examen plus approfondi sous le capot révèle que sur un graphique hebdomadaire, l’action des prix ne va nulle part et pourrait bientôt s’effondrer une fois qu’un risque extrême sera à nouveau gonflé. Avec la fin de l’été à portée de main, le volume recommence à augmenter, et ce rallye pourrait aussi facilement commencer à s’estomper qu’il l’a fait en juillet.

Le prix du SOL devrait chuter de 55 %

Solana essaie de conserver ses gains hebdomadaires et de poursuivre son rallye à partir de juillet après la hausse de la semaine dernière, bien que la moyenne mobile simple sur 55 jours ait soutenu l’action des prix. En regardant un peu plus près les corps des bougies, où elles s’ouvrent et se ferment, cela révèle que l’action des prix SOL ne va nulle part depuis le dernier juillet, l’action des prix s’est ouverte et fermée autour des mêmes niveaux. Bien sûr, il y a eu des fluctuations à la hausse et à la baisse, mais les corps ne montrent aucun signe de mouvement réel supérieur ou inférieur dans les trois semaines.

Bien que haussier, le prix du SOL pourrait donner un faux sentiment de sécurité et être pris par une surprise baissière. Gardez un œil attentif sur cette SMA de 55 jours, car c’est la clé à partir de maintenant. Une fois ce niveau donné, attendez-vous à voir d’abord le S1 mensuel supporter environ 33,63 $ avant de se transformer en un couteau tombant vers 19 $ et de perdre 55 %.

Graphique hebdomadaire SOL/USD

Une surprise à la hausse viendrait de certains catalyseurs plus positifs la semaine prochaine avec quelques points de données économiques qui pourraient réorganiser la baisse de l’inflation américaine et continuer à confirmer que les ménages commencent à avoir plus de revenu disponible. Une augmentation rapide de l’action des prix se produirait vers 50 $, juste au-dessus du R1 mensuel pour la semaine prochaine, puis d’ici la fin août, 61,44 $ devraient être testés ou même cassés à la hausse.