Pourquoi LUNA de Terra est condamnée à une punition technique | Cryptomonnaie

L’action des prix de Terra a formé un modèle de chandelier japonais baissier à moyen terme.

Le prix de LUNA redescend à la recherche d’un support.

Attendez-vous à une baisse à 0,000112 $ avant que le support n’entre en vigueur.

L’action des prix de Terra (LUNA) fait face à des vents contraires des deux côtés alors qu’un modèle de chandelier technique jette une clé dans les travaux, ainsi que cette force du dollar tant redoutée qui réapparaît après plusieurs avertissements des responsables de la Fed envers les marchés et comme la plupart de la faiblesse du dollar a été effacée lors des dernières heures de négociation de vendredi. Ces deux éléments montrent le point faible de l’action des prix de Terra à mesure que nous avançons et que nous semblons prêts à baisser à la recherche d’un support vers 0,000112 $ près du niveau de 78,6 % de Fibonacci. À risque, il y a même un retour complet vers moins de 0,000100 $.

Le prix LUNA n’est pas à la hauteur de deux vents contraires

Tout d’abord, l’action des prix de Terra révèle quotidiennement un « Grave Stone Doji » du mercredi et du jeudi. Les caractéristiques sont que d’abord, il y a une grande bougie haussière comme celle de mercredi après la baisse de l’IPC, suivie le lendemain par un marteau inversé, mais sans mèche en bas. Ce qui suit est souvent une vente de plusieurs jours jusqu’au moins en dessous du plus bas de l’action des prix à partir de mercredi. Traduit, cela indiquerait qu’une baisse d’un minimum de 4% est accordée à la recherche d’un support proche du niveau de Fibonacci de 61,8% à 0,000107 $.

Le prix de LUNA pourrait ensuite chuter à nouveau alors que la force du dollar reprendra vendredi, l’Université du Michigan a révélé que les attentes d’inflation sont encore plus élevées, ce qui indique que la Fed continuera à augmenter, et donc le dollar l’emporte sur plusieurs crypto-monnaies dans cette équation. Cela pourrait être le catalyseur qui a poussé LUNA sous la ligne de tendance ascendante verte et a chuté de 20 % vers 0,000095 $ au niveau de Fibonacci de 23,6 %. Avec ce mouvement, tous les gains encourus pour juillet et l’été se sont évaporés.

Graphique hebdomadaire LUNA/USD

Une surprise à la hausse pourrait provenir d’un apaisement des tensions en Ukraine, de gros titres positifs sur la résolution des problèmes de chaîne d’approvisionnement ou de nouvelles baisses de l’inflation. N’importe lequel de ceux aidés par un dollar plus faible amènerait l’action des prix de LUNA vers 0,000137 $ au niveau de 61,8 % de Fibonacci à la hausse. Cela pourrait s’accompagner d’un rebond de la ligne de base de 0,000118 $ au cas où elle se maintiendrait pendant le week-end.