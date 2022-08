Pourquoi Shiba Inu est toujours prêt à éclater de 30% en août | Cryptomonnaie

Shiba Inu fait face à une résistance à la hausse depuis le sommet de la semaine dernière.

Le prix SHIB subit une pression haussière alors que des plus bas plus élevés sont mis en scène pour briser le double sommet.

Attendez-vous une fois que ce double sommet casse pour voir SHIB remonter vers 0,0001708 $ dans une cassure due.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) devrait encore remonter assez fortement vers 0,0001708 $, un niveau très tactique au sommet du niveau de résistance R3 pour ce mois et parfait comme l’achèvement d’un swing trade depuis la mi-juin. Plusieurs éléments techniques fournissent ainsi des vents favorables à l’action des prix SHIB dans laquelle il peut se rallier. Bien qu’un recul soit possible, voyant une certaine force du dollar qui revient, en le gardant à la fin des échanges de cette semaine, attendez-vous à voir l’action des prix bien soutenue par la moyenne mobile simple à 55 jours.

Le prix SHIB devrait grimper

Le prix du Shiba Inu profite de l’été et évolue positivement dans un marché de liquidités étroit, les commerçants revenant lentement mais sûrement des vacances d’été. Le prix SHIB se rapproche à nouveau des gains et semble même prêt à clôturer le mois d’août avec un gain après que juillet ait déjà publié des chiffres solides. À l’horizon, quelques éléments à prendre en compte car la force du dollar a persisté et n’a pas vu de suite à sa faiblesse cette semaine, et certains risques extrêmes se gonflent à nouveau alors que les traders reprennent là où ils s’étaient arrêtés.

Le prix SHIB doit d’abord briser le double sommet autour de 0,00001276 $ avec de préférence une clôture hebdomadaire au-dessus. Une fois que cela est réglé, c’est une ligne droite vers 0,00001708 $, avec entre les trois, les résistances mensuelles sont sur le chemin. Comme ceux-ci sont si proches les uns des autres, ils peuvent être ignorés car ils confirment plutôt l’évasion que d’essayer de les utiliser comme niveaux d’entrée, car ils sont si proches les uns des autres.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Le risque à la baisse est clair et simple, un autre rejet contre ce double sommet à 0,00001276 $, ce qui pourrait déclencher un fondu à la baisse. Les traders seraient poussés contre le pivot mensuel et le SMA de 55 jours, ce qui augmenterait la pression. Si ce niveau cédait, une réduction rapide des gains se produirait à 0,00000507 $ et coïnciderait avec 55 % des pertes.