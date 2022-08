Pourquoi ce marqueur de 30 000 $ pourrait prendre un certain temps pour que les traders Bitcoin y arrivent | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin devrait clôturer la semaine en vert après la clôture négative de la semaine dernière.

Le prix du BTC voit un bref nouveau sommet atteint pour l’été, mais la décoloration prend une grande partie des gains.

Attendez-vous à voir une augmentation lente alors que Bitcoin voit une reprise de l’activité d’achat.

Le prix du Bitcoin (BTC) devrait renouer avec sa séquence de victoires qui a été interrompue la semaine dernière par une perte mineure lors de sa clôture hebdomadaire. Pendant ce temps, les haussiers ont imprimé leur marque sur l’action des prix en atteignant un nouveau sommet pour le rallye d’été, bien qu’un fondu, pour l’instant, récupère un peu de ces gains. Attendez-vous à voir ce rallye estival ralentir à mesure que la saisonnalité entre en jeu, la première partie de septembre étant souvent un frein aux performances.

Prix ​​​​BTC à la hausse et à la hausse pour le moment

Le prix du Bitcoin a encore quelques éléments dans son coin soutenant le rallye, car les risques extrêmes commencent lentement mais sûrement à réapparaître de la scène. Cela indique que le rallye ne sera plus aussi important, et bien que 30 000 $ puissent encore être atteints, il sera plutôt lent, bien que l’horizon temporel se rétrécisse vers septembre. Le plus grand catalyseur vient de la baisse de l’inflation aux États-Unis, ce qui indique que les ménages ont commencé à avoir plus de revenus disponibles et plus d’argent à dépenser pour investir dans les crypto-monnaies.

Le prix BTC devra d’abord faire face à 26 000 $, qui peuvent être atteints à partir de la semaine prochaine tant que le prix BTC peut imprimer un nombre positif pour la clôture de cette semaine. Les investisseurs et les traders sauteront certainement sur cet élément lundi car l’indice de force relative est toujours biaisé vers l’extrémité inférieure de son spectre et a donc une très grande partie à rallier avant d’être suracheté. Cela devrait voir un afflux accéléré de liquidités une fois que 26 000 $ seront cassés à la hausse, et début septembre, le prix du BTC devrait soit tester ou casser 28 695 $, soit déjà se rapprocher avant d’atteindre ce niveau final de 30 000 $.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Le risque à la baisse vient du fait que plusieurs commerçants reviennent après leurs vacances d’été et reprennent là où ils s’étaient arrêtés, alors que les risques extrêmes recommencent à gonfler et que la force du dollar pourrait étouffer le rallye actuel du BTC. Surveillez les signes comme une cassure en dessous de la moyenne mobile simple de 55 jours et un test proche de 19 036 $ en raison d’une cassure en dessous de 20 000 $, ce qui indique que le rallye estival est pratiquement perdu.