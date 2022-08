Le prix XRP voit les traders écrasés contre un support inférieur | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation tente de réaliser des gains pour cette semaine, car l’action des prix reste soutenue.

Le prix du XRP atteint des sommets plus bas pour une troisième semaine consécutive, indiquant une pression baissière.

Attendez-vous à une cassure de sitôt, le prix du XRP risquant de chuter de 52 %.

Le prix Ripple (XRP) voit les traders ne pas profiter longtemps de leur récupération de l’obstacle de 0,36 $. Avec des pressions croissantes, des signaux plus baissiers émergent, indiquant premièrement la fin du rallye estival et, deuxièmement, voyant peut-être bientôt une cassure qui pourrait tomber en faveur des baissiers. Avec ces éléments, le prix du XRP risque de perdre 52 % et d’effacer l’ensemble des gains encourus cet été.

Le XRP devrait se replier à l’entrée avant l’été

Le prix de l’ondulation est en difficulté depuis la semaine dernière car il a dû écourter sa séquence de victoires consécutives de gains hebdomadaires. Avec seulement quatre sur le registre, un nouveau serait plus que bienvenu pour garder la confiance dans la crypto-monnaie. Cependant, le plus haut de cette semaine est inférieur à celui de la semaine dernière et, à son tour, ce plus bas inférieur à celui de la dernière semaine de juillet indique une forte compression.

Le prix du XRP pourrait risquer de perdre l’intérêt des traders, par exemple, l’action des prix d’Ethereum a un rallye beaucoup plus clair et soutenu sur lequel négocier. Le prix XPR verra probablement les traders poussés contre et en dessous de la moyenne mobile simple à 55 jours la semaine prochaine et le support pivot à 0,36 $. Certes, si la force du dollar revenait de ses vacances d’été, attendez-vous à voir même un couteau tomber vers 0,1730 $ alors que le creux de 2022 sera testé, car la faible liquidité des mois d’été amplifie certains mouvements.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

À la hausse, un rebond possible de 0,36 $ et le SMA de 55 jours juste en dessous, sous-tendant l’action des prix. Dans sa zone, le prix du XRP pourrait remonter vers 0,50 $ et atteindre ce niveau pour la première fois depuis mai, ce qui en fait un swing trade parfait. Un gain de 40% n’est pas trop mal pour une crypto-monnaie en retard sur ses pairs et a du rattrapage.