Pourquoi d’autres crypto-monnaies devraient suivre l’exemple d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum est sur une larme pour clôturer la semaine avec des gains de 10%.

Le prix de l’ETH a une portée de 2 000 $, mais les commerçants font attention au rejet.

Attendez-vous à voir le prix des ETH atteindre 2 278,42 $ d’ici la fin août, avec des gains de 20 %.

Le prix Ethereum (ETH) devrait être un exemple et une motivation pour les autres crypto-monnaies à suivre son exemple. Non seulement le prix de l’ETH est en hausse de près de 10% pour cette semaine, mais il atteint également un niveau psychologique très élevé qui pourrait faire ou défaire les prochaines étapes. Avec plusieurs autres indicateurs en faveur d’une réaction plus haussière, attendez-vous à voir le prix de l’ETH atteindre bientôt le niveau de résistance mensuel R2 à 2 278 $ et gagner 30 % au total depuis la fin de la semaine dernière.

Le prix de l’ETH est pompé sans possibilité de s’arrêter pour l’instant

Le prix de l’Ethereum est en larmes après la semaine de négociation très difficile qu’il a eue la semaine dernière, où le prix de l’ETH était sur le point de mettre fin à sa séquence de cinq gains consécutifs. Cette semaine sera numéro six car le prix de l’ETH détient un solide bénéfice. Le prix de l’EHT a vu ses gains s’accélérer sur fond d’euphorie sur les marchés mondiaux, les chiffres de l’inflation aux États-Unis commençant enfin à ralentir.

Le prix de l’ETH est en bonne position pour sauter au-dessus de 1 928 $, un niveau clé juste en dessous du R1 mensuel et crucial pour être récupéré par les traders. À partir de là, une entrée parfaite est offerte pour atteindre ce gros niveau psychologique de 2 000 $ et en plein milieu comme point d’ancrage pour le R2 mensuel et la moyenne mobile simple sur 200 jours à 2 278 $. Si les traders sont en mesure d’effectuer ce commerce de playbook d’ici la fin du mois d’août, environ 30% de gains sont là pour être notés sur votre compte.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Le risque à la baisse s’accompagne d’un rejet ferme contre 1 928 $, qui pourrait voir un grand fondu et un recul vers 1 688 $. Avec cette baisse, les traders qui ont acheté en cours de route commenceront à se décharger et commenceront à contrecœur à donner aux traders plus de force pour plonger vers 1 404 $. Il s’agit d’une perte d’environ 20 %, car ce niveau pivot, associé au SMA de 55 jours, devrait suffire à capter l’action des prix.