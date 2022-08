Pourquoi la fermeture hebdomadaire de Cardano pourrait signifier des problèmes à venir | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano montre des signes de ralentissement alors que le rallye s’arrête.

Le prix ADA pourrait chuter de 20 % au cours de la semaine à venir, car une cassure haussière ne semble pas se produire.

Attendez-vous à une éventuelle cassure sous le support technique si la force du dollar revenait de sa pause.

Le prix de Cardano (ADA) semble lourd et pourrait chuter comme une pierre la semaine prochaine alors que quelques indicateurs signalent des voyants d’avertissement. Pour aggraver les choses, le sentiment mondial revient à la même rhétorique qu’il avait au début de l’été. Le rallye estival semble se terminer avec plusieurs éléments et des risques extrêmes de retour d’une pause.

Le prix ADA pourrait dévaluer de 80% dans le pire des cas

Le prix de Cardano voit les commerçants revenir lentement mais sûrement au bureau et reprendre là où ils se sont arrêtés lorsqu’ils sont entrés en vacances d’été. Lentement mais sûrement, des effets plus baissiers entrent en jeu et le rallye estival s’annonce lourd. Le prix de l’ADA risque donc de s’effondrer car il pourrait ramener son action sur les prix à la case départ pour 2022 ou même à de nouveaux plus bas.

Le prix de l’ADA, tout d’abord, a été soutenu ces deux dernières semaines à 0,485 $, juste en dessous du pivot mensuel maintenu pour une deuxième semaine consécutive en août. Jusqu’à présent, les bonnes nouvelles commencent lorsque les mauvaises nouvelles commencent, car aucun véritable signal haussier ne peut être perçu à partir du graphique hebdomadaire. Les haussiers n’ont pas été en mesure d’atteindre un nouveau sommet convaincant pour août, tandis que pendant deux mois, juillet détient toujours le record, car la petite fourchette de négociation entre les hauts et les bas indique bientôt une cassure, qui pourrait tomber en faveur des baissiers et voir une baisse vers 0,415 $ dans une première phase, suivi d’un couteau tombant vers 0,075 $.

Graphique journalier ADA/USD

À la hausse, une cassure vers 0,715 $ est toujours possible, bien que la moyenne mobile simple à 200 jours et le R3 mensuel soient des éléments très baissiers qui mettront un plafond ou une limitation à de nouvelles hausses. Les traders qui négocient à la hausse doivent alors garder à l’esprit que le potentiel de hausse est limité, bien que l’indice de force relative suggère le contraire. La plus grande mise en garde est la force du dollar qui pourrait revenir mordre comme un serpent et effrayer les traders.