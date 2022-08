Dogecoin va de l’avant sans son support et met les voiles pour une hausse de 50% | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin se déchaîne de la merci d’Elon Musk.

L’action des prix DOGE est soutenue et semble prometteuse vers l’extrémité supérieure.

Attendez-vous à une cassure vers la fin du mois d’août, commençant en septembre avec beaucoup de place pour un rallye de 50 %.

Le prix du Dogecoin (DOGE) a connu une période difficile après l’hiver crypto et le silence assourdissant de son bailleur de fonds Elon Musk. Étant donné que Musk n’a pas mentionné Dogecoin depuis des mois maintenant, il est bon de supposer que la relation entre les deux est terminée, que l’évasion a été traitée et qu’il est maintenant temps de passer à autre chose. Les commerçants de Dogecoin l’ont fait et ont fourni un signal haussier très fort aux marchés alors que l’évolution des prix est soutenue et biaisée dans un seul sens… vers le haut !

Le prix DOGE devrait être gonflé de 50%

Le prix Dogecoin a eu un été agréable jusqu’à présent. Sortir du puits que l’hiver crypto avait créé sur le dos de cette grande vague d’inflation au cours des premiers mois de l’année par rapport à la situation en Ukraine. Un revirement semble être en cours alors que le prix DOGE devrait imprimer une quatrième semaine consécutive de gains.

Le prix DOGE voit son action sur les prix s’appuyer sur la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours qui est utilisée comme poignée pour la deuxième fois en deux semaines. Avec les pivots mensuels d’août proches les uns des autres, cet élément indique techniquement une compression et une cassure devrait se produire. Voyant que l’action des prix sous-jacente à 0,068 $, l’action des prix pourrait rapidement grimper à 0,10 $ et rapporter un bénéfice élevé de 50 %, soutenu par l’indice de force relative qui a plus que beaucoup de place avant d’être suracheté.

DOGE/USD Graphique journalier

Le risque à la baisse pourrait se produire à la suite d’une simple pause technique du SMA de 55 jours où les baissiers essaieraient de faire baisser les prix à 0,04 $. Il s’agit d’une baisse de 38 % par rapport à l’évolution des prix cette semaine. Si ce niveau se brise, une autre boîte de rendements négatifs s’ouvre avec 0,007 $ au plus bas.