Prédiction du prix du litecoin : un jeton de 10 dollars d’ici 2023 | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin montre des signaux macro baissiers dont les investisseurs doivent être conscients.

Le prix LTC a dépassé les territoires de survente sur l’indice de force relative hebdomadaire

L’invalidation de la thèse baissière est une réapparition de la barrière de 140 $.

Le prix du litecoin montre une macro-vente potentielle en cours. L’analyse en chaîne confond par ailleurs l’idée d’un environnement macro baissier.

Le prix du litecoin dans un déclin du Grand-Super-Cycle

Le prix du litecoin indique des informations techniques dont les investisseurs doivent être conscients. Bien que le jeton de l’argent numérique à l’or du bitcoin ait connu un récent rallye de 50% depuis le creux de 40 $ qui s’est produit lors de la vente du 18 juin, le prix LTC montre un déclin potentiel du super cycle en cours.

Le prix du litecoin se vend actuellement aux enchères à 62,30. D’un point de vue macro, le prix du Litecoin a imprimé une impulsion intelligente en 5 vagues, passant des plus bas de 2017 à 3,00 $ aux plus hauts de mai 2021 à 413,91 $. Depuis que les sommets de 400 $ ont été imprimés, le prix du LTC a fortement chuté avec une légère augmentation du volume baissier. Le rallye actuel de 50% en cours se poursuit avec un volume relativement inférieur à celui des ventes précédentes.

L’indice de force relative montre que le prix LTC est survendu au niveau hebdomadaire, ce qui pourrait inciter les commerçants et les investisseurs à contre-tendance à acheter. Un canal de tendance Elliot Wave a marqué la vague 1 environnante, et la vague 2 confond l’idée d’un modèle de vague 3 en cours de déploiement. Le plus bas de 40 $ en juin s’est définitivement clôturé sous le canal de tendance et peut par conséquent être considéré comme une vague 3 d’un degré moindre. Lorsqu’il est combiné, le prix du Litecoin montre des signaux très préoccupants pour les investisseurs à long terme et les traders à contre-tendance.

Graphique LTC/USDT sur 1 semaine (nombre et trajectoire possibles)

L’indicateur de circulation Sentiments sur 5 ans montre la cerise sur le gâteau en chute libre pour le prix du Litecoin. Selon l’indicateur, plus de 80 % de l’offre totale en circulation est restée en circulation active au cours des cinq dernières années. En théorie, l’indicateur traduit plusieurs baleines sur le marché, influençant le prix, avec un manque d’intérêt à verrouiller les jetons Litecoin pendant de longues périodes. Très franchement, le prix du Litecoin peut faire le bonheur des scalpers parmi les marqueurs de marché à fort effet de levier et institutionnels à grande capitalisation.

Indicateur de circulation Santiment sur 5 ans

Malheureusement, le prix du litecoin peut être trop sensible à la manipulation intelligente de l’argent pour générer des rendements prometteurs de type crypto 10x dans un proche avenir. Si les données techniques sont correctes, le prix du Litecoin pourrait chuter à 10 $ dès 2023.

Enfin, il est essentiel que les investisseurs gardent à l’esprit un point d’invalidation car les marchés peuvent toujours évoluer et changer. Si le prix du Litecoin peut franchir la barrière de 140 $, cette thèse macro baissière sera nulle. Un rallye potentiel vers 5 000 $ sera dans les cartes, entraînant une augmentation de 8 000 % par rapport au prix actuel du Litecoin.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Litecoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security