Le récit de fusion d’Ethereum alimente la hausse des prix LDO, ETC, OP, cela durera-t-il? | Cryptomonnaie

La transition d’Ethereum vers la preuve de participation a alimenté un rallye à Lido Dao (LDO), Ethereum Classic (ETC) et Optimism (OP).

Les analystes évaluent combien de temps durera la hausse des prix alimentée par la fusion d’Ethereum pour les trois crypto-monnaies.

La demande de services de jalonnement Ethereum devrait augmenter après la réussite de la fusion.

L’annonce d’Ethereum Merge a alimenté un rallye dans plusieurs cryptos de couche 1, notamment Lido Dao (LDO), Ethereum Classic (ETC) et Optimism (OP). Les analystes ont évalué si le rallye de ces crypto-monnaies est durable, à l’approche de la fusion.

Lisez aussi: Jusqu’où pourrait aller le prix d’Ethereum avec le Triple Halving

Gain de Lido (LDO), Ethereum Classic (ETC), Optimisme (OP) grâce à la fusion

Ethereum Merge a alimenté un rallye à Lido Dao (LDO), Ethereum Classic (ETC) et Optimism (OP). Ces crypto-monnaies ont enregistré des gains massifs au cours des deux dernières semaines, grâce au succès de la fusion. Le testnet réussi de Goerli a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs d’Ethereum concernant le résultat de la fusion. Cela a eu un impact positif sur les prix du réseau PoW Ethereum Classic (ETC).

Vitalik Buterin a soutenu le réseau Ethereum Classic (ETC) et a recommandé aux utilisateurs ou aux participants du réseau qui préfèrent le mécanisme de consensus de preuve de travail de passer à la chaîne. Les développeurs d’ETC ont critiqué la proposition de bifurquer la chaîne Ethereum et ont écrit une lettre ouverte, demandant aux participants du réseau sur la chaîne ETH de s’abstenir d’une bifurcation de preuve de travail. La lettre était adressée à Chandler Guo et expliquait pourquoi une fourchette pow ne fonctionnerait pas. Retrouvez la lettre ouverte ci-dessous :

Lettre ouverte de la coopérative ETC aux partisans de Chandler Guo et de l’ETH

Les développeurs du réseau Ethereum ne s’attendent à aucun autre retard dans l’événement. La fusion devrait être mise en ligne le 19 septembre 2022. Le prix d’Ethereum a bondi en réponse à l’annonce, grimpant vers l’objectif de 2 000 $. L’ETH a atteint son plus haut niveau en deux mois, après la mise à jour de Goerli.

Étant donné que Lido DAO est un service de jalonnement de premier plan en termes de valeur totale verrouillée dans le contrat intelligent officiel de Merge. Lido a versé 4,15 millions d’ETH dans le contrat ETH2 et misé près de 1,55 million d’ETH au nom de ses clients.

Par conséquent, Lido DAO a enregistré des gains de près de 15 % au cours des deux dernières semaines. LDO est actuellement en baisse, affichant des pertes à près de deux chiffres du jour au lendemain.

Ethereum Classic devient un aimant à traders

Avec son mécanisme de consensus de preuve de travail, Ethereum Classic a attiré l’attention des traders ces dernières semaines avec la fusion qui se rapproche. La recommandation de Vitalik Buterin et l’infrastructure croissante d’ETC en ont fait le favori des investisseurs. ETC a affiché des gains de 20,6 % au cours de la semaine dernière.

Le réseau PoW est actuellement un refuge pour les mineurs sur le réseau Ethereum. À l’approche de la fusion, il devient probable que l’événement sera pris en compte, par conséquent, le rallye pourrait ne pas être durable. Cependant, la probabilité d’une poursuite de la tendance à la hausse reste élevée étant donné que les mineurs ont la possibilité de migrer vers ETC.

Tableau des prix ETH-USD

La solution de couche 2 d’Ethereum, Optimism (OP), offre des gains aux détenteurs

Optimism, un service de déploiement Ethereum qui agrège les données de transactions de masse, a enregistré des gains de 10 % au cours des deux dernières semaines. La solution de couche 2 pourrait bénéficier de la feuille de route d’Ethereum qui est largement centrée sur le déploiement pour l’évolutivité et l’efficacité. Le prix de l’OP a offert aux détenteurs 250% de gains depuis l’annonce de la transition d’Ethereum vers la preuve de participation.

Les analystes ont fixé un objectif haussier de 2,245 $ pour le prix de l’OP. Depuis que le prix de l’OP a franchi le niveau de 1,54 $, l’altcoin devrait rebondir plus haut et remonter vers 2,245 $ dans sa tendance haussière.

Tableau des prix OP-USDT