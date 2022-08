Pourquoi les traders MATIC de Polygon pourraient être trop impatients et laisser tomber le ballon sur ce rallye | Cryptomonnaie

L’action des prix du Polygon a basculé entre les profits et les pertes cette semaine.

Le prix MATIC pourrait voir la fin du rallye estival alors que les vents arrière semblent diminuer.

Si les traders entrent trop agressivement pour la pop au-dessus de 0,96 $, attendez-vous à voir une violente pression et un piège à traders.

L’action sur les prix de Polygon (MATIC) a marché nerveusement cette semaine, les bénéfices hebdomadaires alternant entre profits et pertes. Tout se résume à négocier ce vendredi pour voir si les traders peuvent gagner une semaine gagnante. Parallèlement à cela, il y a le risque qu’ils soient victimes d’un traitement négatif s’ils se lancent au-dessus de 0,96 $, où les traders attendront avec un piège à traders et reviendront vers 0,80 $. D’un autre côté, les traders patients chevauchant calmement la formation du triangle haussier seront récompensés par un profit proche de 1,10 $.

Le prix MATIC tire la sonnette d’alarme pour un piège à traders

Le prix du Polygon voit les haussiers tenter avec impatience d’obtenir un gain hebdomadaire dans l’action des prix, ce qui est tout à fait compréhensible étant donné le rallye estival depuis début juillet. Parallèlement à cette stratégie, il existe un risque de dépassement, car les traders tenteront de casser et de clôturer au-dessus du 20 juillet 2021, à un niveau élevé et peut-être même cibler 1,00 $. Mais il est probablement trop tôt pour s’y attendre, car la période estivale se négocie avec des liquidités plus minces. D’un point de vue technique, le triangle haussier a également beaucoup de marge avant de déclencher une cassure.

Le prix MATIC pourrait voir les traders entrer en force lors d’une pause au-dessus de 0,96 $. Les haussiers pourraient se retrouver piégés sur leurs entrées dans la cassure au-dessus de 0,96 $ et voir leurs positions tirées vers 0,80 $ près du pivot mensuel et de la ligne de tendance ascendante verte. Ce serait un portage négatif d’environ 17 %, que de nombreux haussiers réduiraient au préalable, ce qui donnerait aux baissiers la possibilité d’emménager.

MATIC/USD Graphique journalier

Plusieurs traders auront identifié le triangle haussier avec la ligne de tendance ascendante verte et le plus haut du 20 juillet 2021 comme base du triangle. Attendez-vous à un retour vers plus de support autour de 0,80 $ à 0,90 $ bientôt, selon le moment, pour attirer davantage d’investisseurs et alimenter la cassure. Tout ce qui arriverait plus tôt pourrait être, comme mentionné dans le paragraphe ci-dessus, probablement de courte durée.