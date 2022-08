Le prix Shiba Inu prêt à devenir balistique : Shiba Eternity est sorti au Vietnam | Cryptomonnaie

Le jeu Shiba Eternity de Shiba Inu est sorti pour les joueurs au Vietnam.

Shytoshi Kusama a appelé les utilisateurs au Vietnam pour tester Shiba Eternity et partager leurs avis et commentaires sur le jeu.

Les analystes prédisent que le prix du Shiba Inu se ralliera à un objectif haussier de 0,00001550 $.

Shytoshi Kusama, le chef de projet de Shiba Inu a annoncé le lancement de Shiba Eternity pour les joueurs vietnamiens. Le jeu est disponible pour les tests et l’équipe a demandé aux utilisateurs leur avis.

Lisez aussi: Le prix du Shiba Inu prêt à exploser après que la baleine Ethereum ait récupéré 312 milliards de SHIB

Shiba Eternity ouvert aux tests au Vietnam

Le jeu tant attendu de Shiba Inu Shiba Eternity a été lancé pour les joueurs au Vietnam. Shytoshi Kusama, le responsable du projet Shiba Inu, a annoncé le lancement du jeu et a invité les utilisateurs vietnamiens à partager leur avis et leurs commentaires sur Shiba Eternity.

Le jeu de Shiba Inu est actuellement en phase de test et n’est disponible que pour les utilisateurs vietnamiens sur IOS. Shiba Inu a annoncé le jeu début août 2022 et le premier gameplay est arrivé plus tôt que prévu. Les utilisateurs ont partagé des critiques positives sur YouTube offrant aux joueurs un aperçu du fonctionnement du jeu.

Dans un gameplay divulgué, un joueur est repéré en train de choisir sa main de départ de trois cartes. Shiba Eternity est un jeu de cartes au tour par tour et Kusama a annoncé que plus de fonctionnalités seront publiées dans les versions ultérieures.

Le jeu a attiré l’attention sur l’écosystème Shiba Inu. Avec 1,2 million de détenteurs de Shiba Inu, un certain nombre d’utilisateurs attendent le lancement du jeu. Il n’y a pas d’autres informations sur le moment où le jeu sera mis à la disposition du reste des utilisateurs, mais des mises à jour sont attendues de Shytoshi Kusama.

Les lancements du métaverse et de l’écosystème Shiba Inu NFT sont prévus pour le quatrième trimestre 2022.

Les analystes prévoient une hausse des prix du Shiba Inu à 0,00001550 $

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et ont prédit une reprise de la pièce meme. Les analystes ont identifié des indices subtils qui prédisent que Shiba Inu pourrait chuter. Le prix de la pièce meme a du mal à se redresser depuis la deuxième semaine de négociation d’août. Alors que les prédictions précédentes pour le prix du Shiba Inu étaient largement baissières, les analystes s’attendent à une reprise du SHIB. Si Shiba Inu récupère ses pertes, la pièce meme pourrait atteindre l’objectif haussier de 0,00001550 $.

Tableau des prix SHIB-USDT sur 1 jour