Comment la prochaine fusion Ethereum affectera-t-elle les jetons liés ? | Cryptomonnaie

Après de longues années de préparation, Ethereum deviendra bientôt un token fonctionnant pleinement sur la blockchain Proof-of-stake (PoS). Jusqu’à présent, aucun retard n’est prévu pour la fusion, qui est prévue pour le 19 septembre. En plus de l’ETH, de nombreux autres jetons gagnent en utilité et en prix grâce à la transition à venir, ce qui leur permettra d’être adoptés plus largement et plus rapidement.

Le plan d’Ethereum est de remplacer les mineurs ETH par des validateurs, une sorte de « nœud » du système de preuve de participation. Ils seront responsables du stockage des données, du traitement des transactions et de l’ajout de blocs de chaîne supplémentaires. Chaque validateur doit détenir un min. 32 ETH – au prix actuel, cela représente environ 60 600 $.

Une partie importante de ce réseau sera le Lido DAO, qui est le principal projet offrant des services de jalonnement au sein de Merge. Jusqu’à présent, Lido a financé ETH 2.0 avec environ 4,15 millions d’ETH. Depuis le creux local du 18 juin 2022. LDO a gagné près de 530 %.

Représentant près de la moitié des participations sur l’ETH, le Lido est une partie importante de la chaîne avec un grand potentiel de croissance si la tendance à l’adoption de ce service se poursuit. Cependant, actuellement après avoir bondi de 500%, le prix peut être trop élevé et une grande prudence est recommandée pour les traders.

Malgré la transformation, Ethereum Classic (ETC) est toujours une partie importante de la scène crypto. Le jeton a été créé à la suite d’une scission de la blockchain Ethereum en 2016 et possède la plupart des fonctionnalités de l’ETH actuel, mais est plus lent dans la gestion des transferts et moins flexible dans la création de DApps. Cependant, il joue toujours un rôle important et est considéré par les traditionalistes comme une combinaison des meilleures fonctionnalités de Bitcoin et ETH.

Le jeton, grâce à sa dépendance à l’exploitation minière, offre un refuge naturel aux mineurs qui seront exclus par le changement de blockchain Ethereum. C’est sans doute pour cela qu’il a gagné plus de 215% ces dernières semaines depuis son plus bas local du 14 juillet.

L’afflux de mineurs est susceptible d’avoir un impact sur l’augmentation de l’offre d’ETC à court et moyen terme, ce qui fait généralement baisser les prix. Cependant, avec un maximum de 210,7 millions de pièces à extraire, ETC est de nature déflationniste, et le marché semble évaluer que l’augmentation de l’exploitation se traduira par une augmentation plus rapide du prix du jeton en raison de l’offre future limitée. L’ETC, comme le BTC, a principalement été utilisé comme réserve de valeur.

La fusion aura un impact sur l’ensemble du monde de la cryptomonnaie. Il surpasse la division ETH de 2016 par son ampleur et pointe vers de nouveaux domaines tels que la preuve de participation, l’efficacité énergétique et la baisse des commissions. La transformation en plus du LDO mentionné ci-dessus, ETC affecte la plupart des projets liés à l’ETH, donnant une nouvelle signification.