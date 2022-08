Le prix de Cardano va revenir alors que les traders ne parviennent pas à apprivoiser les traders | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano fait face à un niveau de résistance rigide à 0,550 $ sans aucun signe discernable d’une cassure haussière.

Un rejet à 0,550 $ ou l’EMA de 100 jours à 0,576 $ pourrait déclencher un crash aux niveaux de support de 0,434 $ ou 0,419 $.

Une clôture quotidienne en chandelier qui fait basculer l’EM à 100 jours à 0,576 $ invalidera la thèse baissière de l’ADA.

Le prix de Cardano a tenté et échoué à surmonter un niveau de résistance crucial à trois reprises au cours du mois dernier. Cette tentative ratée est susceptible de voir une baisse potentielle si les traders ADA ne parviennent pas à suivre.

Le prix Cardano se prépare pour sa prochaine étape

Le prix de Cardano a formé une fourchette allant de 0,380 $ à 0,609 $, entre le 12 et le 13 mai. Depuis lors, ADA a passé beaucoup de temps dans la moitié inférieure de ladite fourchette. Bien que la récente reprise au-dessus du point médian à 0,494 $ soit prometteuse, les haussiers n’ont pas été en mesure de franchir l’obstacle de 0,550 $ même après plusieurs tentatives au cours des trois dernières semaines.

Il existe deux façons de résoudre cette situation pour ADA :

Le prix de Cardano franchit l’obstacle de 0,550 $ et est rapidement rejeté à 0,576 $ par la moyenne mobile exponentielle sur 100 jours (EMA), ou descend simplement de sa position actuelle. Un retournement de l’obstacle de 0,550 $ dans un plancher de support déclenche un rallye dans la fourchette haute à 0,609 $.

À en juger par le récent rejet du prix du Bitcoin au niveau de résistance de 24 989 $, une baisse semble plus appropriée. Par conséquent, les investisseurs doivent se préparer à passer aux EMA de 30 et 50 jours à environ 0,51 $.

Une ventilation de ce niveau permettra à ADA de retester le point médian de la fourchette susmentionnée à 0,494 $. Si les investisseurs ont court-circuité le mouvement, 0,494 $ serait un bon niveau pour enregistrer des bénéfices partiels ou complets.

Cependant, une augmentation de la pression de vente pourrait encore faire chuter le prix de Cardano aux niveaux de support à 0,434 $ et 0,419 $.

Graphique ADA/USDT sur 6 heures

D’un autre côté, si le prix de Cardano dépasse l’obstacle de 0,550 $ et le convertit en un niveau de support, les investisseurs peuvent s’attendre à un nouveau test de l’EMA de 100 jours à 0,576 $.

Si les acheteurs s’unissent et surmontent cette barrière, cela invalidera la thèse baissière et incitera le prix de Cardano à se rallier et à revisiter la fourchette haute à 0,609 $.