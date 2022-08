Prédiction hebdomadaires Bitcoin : BTC peut-il ruiner la fusion pour ETH ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre une distribution sur une période inférieure qui soutient l’idée d’une correction.

Les investisseurs devraient rechercher le niveau de 21 155 $ comme objectif à court terme pour les baissiers.

Un retournement du niveau de résistance de 24 989 $ dans un plancher de support sur une période quotidienne invalidera la thèse baissière de BTC.

Le prix du bitcoin subit pour la deuxième fois un rejet massif à un obstacle crucial, suggérant la possibilité d’un renversement. Un examen plus approfondi d’une période plus courte révèle que cette perspective baissière pourrait être possible sous certaines conditions.

Cependant, les marchés de la cryptomonnaie semblent apprécier le récit haussier peint en raison de la prochaine mise à niveau de Merge vers la blockchain Ethereum. En conséquence, de nombreux altcoins ont plus que doublé au cours du mois dernier et montrent des signes que d’autres sont en route.

Si le prix du Bitcoin subit une vente, cela pourrait potentiellement ruiner la fête pour bon nombre de ces altcoins, y compris Ethereum.

Le prix du Bitcoin reste stable, mais pour combien de temps ?

Le prix du bitcoin s’est maintenu à se consolider à l’intérieur de la fractale du canal parallèle ascendant sans aucun signe d’évasion. Les choses sont restées plus ou moins les mêmes depuis la dernière prédiction hebdomadaire, mais avec un ajout clé – BTC a tenté de briser le niveau de retracement de 50% à 24 948 $ mais a échoué.

La grande crypto semble subir une pression d’achat écrasante en raison de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines et du cluster de support de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 30 jours à 22 900 $.

De plus, l’indice de force relative (RSI) montre également une zone de support massive entre 47 et 51, ce qui explique pourquoi le prix du BTC a connu un pic soudain de pression d’achat le 4 août.

Il s’agit de la deuxième tentative infructueuse de transformer l’obstacle de 25 000 $ en un plancher de support. La clôture quotidienne du chandelier du 12 août ajoute encore plus de crédibilité à l’augmentation de la domination des baissiers, ce qui suggère que les acheteurs ont été submergés par les vendeurs.

Pour aggraver les choses, le prix du Bitcoin a produit un plus haut le 28 juillet et le 11 août, tandis que le RSI a produit un plus bas plus bas, suggérant le développement d’une divergence baissière.

En conclusion, la vue d’ensemble pour BTC nous montre deux scénarios potentiels qui pourraient évoluer

Un rallye à 29 000 $ – ce récit se marie bien avec les récentes perspectives haussières dues à la fusion d’Ethereum. Cependant, pour être fructueux, le prix du Bitcoin doit convertir le niveau de 25 000 $ – une épine majeure du côté des traders – en un plancher de support. Le deuxième scénario comprend une répartition du cluster de support composé du SMA de 200 semaines et de l’EMA de 30 jours à environ 22 900 $. Dans un tel cas, BTC est plus que susceptible de retester le niveau de volume échangé le plus élevé à 21 155 $. Cette barrière est appelée le point de contrôle et est obtenue à partir des données de prix qui s’étendent de la dernière ventilation du canal ascendant le 10 juin à ce jour.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Examinons de plus près le prix du Bitcoin à partir d’un laps de temps inférieur et discutons si nous pouvons obtenir un indice pour l’un des récits susmentionnés.

La distribution BTC fait allusion aux choses à venir

Le prix du Bitcoin montre une évolution intéressante sur le graphique d’une heure qui indique une phase de distribution potentielle. La phase de distribution Wyckoff consiste en des identifiants particuliers qui indiqueront si l’actif sous-jacent est en phase d’accumulation ou de distribution.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Après un rallye massif, l’actif, alias BTC, forme un niveau d’approvisionnement primaire (PSY), qui, dans le graphique ci-dessus, se produit le 28 juillet. Il s’ensuit alors une tendance haussière mineure qui indique le point culminant de la pression d’achat (BC). Au fur et à mesure que l’élan haussier cesse, le prix du Bitcoin baisse, ce qui est appelé une réaction automatique (RA), qui dans le graphique ci-dessus se termine vers le 2 août.

Cette baisse est suivie d’une montée (UT) et d’un balayage de l’AR, donnant lieu au premier signe de faiblesse (SOW). Cependant, la dernière étape de la distribution, où les traders pourraient entrer dans une position longue, serait un balayage de l’UT qui produit une poussée après distribution (UTAD).

Après ce mouvement, l’actif commence à décliner lentement et la vente augmente car il ne parvient pas à se maintenir au-dessus de l’AR.

Le prix du Bitcoin est actuellement à un moment opportun pour les vendeurs et devrait commencer sa baisse après avoir produit UTAD à 24 722 $. Fait intéressant, le niveau de retracement de 50% mentionné dans la section ci-dessus à 24 989 $ est un obstacle majeur, donc un rejet ici est parfaitement logique et ajoute de la crédibilité à la thèse de la distribution.

Les acteurs du marché peuvent entrer une position courte si le prix du Bitcoin fournit un nouveau test de 24 211 $.

Les niveaux de profit incluent l’EMA de 30 jours à 22 947 $, soit environ 300 $ au-dessus de l’AR à 22 598 $.

Parmi les autres niveaux de prise de bénéfices à prendre en compte, citons l’écart de juste valeur de quatre heures, c’est-à-dire l’inefficacité des prix, à 21 440 $ et le pool de liquidités inférieur à 20 750 $.

L’invalidation se produirait si le prix du Bitcoin renversait l’obstacle de 24 989 $ en un plancher de support sur une période quotidienne.

Une nouvelle perspective baissière évoluera pour le prix du Bitcoin qui devrait fermer le chandelier hebdomadaire en dessous du point de contrôle à 21 155 $. Dans ce cas, une panne du canal parallèle ascendant se sera produite, ce qui laisserait présager une vente beaucoup plus drastique pour BTC.

Cependant, les investisseurs ne devraient pas prendre de l’avance et chercher un balayage du bas de la fourchette à 17 585 $ pour stabiliser la vente et réévaluer.