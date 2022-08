Les entrepreneurs en crypto Bankman-Fried et Sun sont en pourparlers pour acheter la majorité de Huobi Global exchange : Rapport | Cryptomonnaie

Le fondateur de l’échange cryptomonnaie Huobi Global, Leon Li, est en pourparlers pour vendre une participation majoritaire dans l’entreprise dans le cadre d’une transaction qui valoriserait l’entreprise à 3 milliards de dollars ou plus, a rapporté Bloomberg vendredi.

Li cherche à vendre près de 60% de l’entreprise et a eu des entretiens préliminaires avec le fondateur de Tron, Justin Sun, et le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, selon le rapport, citant des personnes proches du dossier.

Huobi, basé aux Seychelles, est l’un des plus grands échanges cryptomonnaies, avec un volume d’échanges quotidien de plus d’un milliard de dollars, selon CoinGecko.

S’il était conclu, l’accord serait l’un des plus importants jamais conclus dans l’industrie de la cryptomonnaie. Le ralentissement du marché de la cryptomonnaie a contraint bon nombre des plus grandes entreprises à réduire leurs coûts et leurs emplois, mais il pourrait s’agir du premier cas de vente d’une participation majoritaire par l’une des plus grandes entreprises de cryptomonnaie.

Les investisseurs existants de Huobi, dont ZhenFund et Sequoia China, ont été informés de la décision de Li lors d’une assemblée des actionnaires le mois dernier, a ajouté le rapport.

Un accord pourrait être conclu dès la fin de ce mois, note le rapport. Li cherche une valorisation globale de 2 à 3 milliards de dollars, ce qui indique que la vente de la participation pourrait rapporter plus de 1 milliard de dollars, selon le rapport.

Après la publication du rapport Bloomberg, le jeton natif HT de Huobi a bondi de près de 25 % à 5,43 $, atteignant un sommet de 5,80 $ à un moment donné.

Huobi Global, Tron et FTX n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CoinDesk.