Le FOMO dans les crypto-monnaies ne reviendra pas de si tôt | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a augmenté de près de 25 000 dollars jeudi, mais n’a pas réussi à conserver ces sommets, reculant précisément à 24 000 dollars vendredi matin et perdant 2,4 % du jour au lendemain. Ethereum continue de surperformer le marché, perdant 0,2% à 1900$. Les autres meilleurs altcoins perdent entre 1,5 % (XRP, Dogecoin) et 3 % (Polkadot).

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 1,4 % à 1,15 billion de dollars du jour au lendemain.

Le bitcoin n’a pas réussi à accélérer sa hausse jeudi, réécrivant des sommets de deux mois mais ne parvenant pas à les conserver. Cette indécision haussière était probablement liée à un recul similaire des marchés boursiers américains, où les acheteurs sont également très timides et incertains.

Les investisseurs et les commerçants doivent se préparer à ce que le marché s’en tienne à un tel schéma dans les mois à venir, et la tendance à la reprise ne ressemblera guère aux rassemblements remplis de FOMO qui secouent le marché de la cryptomonnaie.

Ce sera plutôt une période de travaux de fondation, pendant laquelle le marché, dépouillé de son argent facile, laissera les enthousiastes les plus talentueux et les plus passionnés. Ils voient les crypto-monnaies comme plus que de l’argent facile et du battage publicitaire.

Contexte de l’actualité

À cet égard, de nombreux regards sont rivés sur Ethereum, où les développeurs ont annoncé la migration réussie du troisième et plus grand réseau de test Goerli vers l’algorithme PoS. La prochaine étape sera la fusion du cœur de réseau, prévue en septembre.

La plus grande société d’investissement au monde, BlackRock, a lancé son premier produit basé sur le bitcoin ciblant les clients institutionnels. Cela semble encourageant, mais jusqu’à présent, il est difficile d’isoler un effet positif net entre guillemets.

Dans le même temps, la pression réglementaire sur l’industrie s’intensifie. Coinbase a signalé que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait demandé aux tribunaux des informations sur la liste des crypto-actifs et des produits propriétaires de la société.

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a appelé les gouvernements du monde à imposer des taxes supplémentaires sur les transactions de crypto-monnaie et à restreindre leur publicité.

La CFTC et la SEC ont proposé d’exiger que les fonds spéculatifs de crypto-monnaie importants avec plus de 500 millions de dollars d’actifs sous gestion signalent les risques associés aux actifs numériques.