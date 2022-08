Les actions minières BTC doublent en un mois alors que la production augmente | Cryptomonnaie

Les sociétés minières de crypto ont vu le cours de leurs actions augmenter jusqu’à 120% au cours du mois dernier, dans un contexte de rebond des prix des actifs crypto, d’une rentabilité minière plus élevée et de fortes augmentations de la production de BTC.

Les sociétés minières de cryptomonnaie Marathon Digital Holdings (124,12%), Core Scientific (110,39%), Hut 8 (98,95%) et Riot Blockchain (96,69%) ont vu leurs cours boursiers monter en flèche au cours des 30 derniers jours, selon les données de Yahoo Finance – surperformant de manière significative les prix des actifs Bitcoin (BTC) (18,0%) et Ether (ETH) (67,8%).

Dans un dépôt de résultats du deuxième trimestre le 11 août, Core Scientific a signalé une augmentation stupéfiante de 1601% du Bitcoin auto-exploité depuis le début de l’année, atteignant 6 567 Bitcoin. Les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 118 % en glissement annuel pour atteindre 164 millions de dollars, grâce à l’augmentation des revenus de l’exploitation minière numérique et des revenus d’hébergement.

Hut 8 Mining Corp. a également vu son Bitcoin extrait augmenter au cours du trimestre, en hausse de 71% par rapport à la période de l’année précédente pour atteindre un total de 946 Bitcoin extraits en raison d’une « augmentation du taux de hachage de mineurs supplémentaires très efficaces » et de la montée en puissance des activités. sur son site minier en Ontario. Son chiffre d’affaires a également augmenté au deuxième trimestre, augmentant de 30,7 % en glissement annuel pour atteindre 43,8 millions de dollars.

Marathon Digital, qui a partagé ses résultats du deuxième trimestre plus tôt cette semaine, a également déclaré avoir augmenté sa production de Bitcoin d’une année sur l’autre, produisant 707 Bitcoin au cours du trimestre malgré un « environnement macro difficile », avec une augmentation de 8% de l’activité de production de Bitcoin.

Cependant, les trois sociétés ont enregistré des pertes élargies, entraînées par des pertes de valeur sur leurs avoirs cryptomonnaies.

La flambée des prix des actions a également coïncidé avec la hausse des prix de la cryptomonnaie depuis la chute de juin et juillet, les actifs cryptomonnaies clés, notamment Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), gagnant respectivement 18,0% et 67,8%.

Selon Bitinfocharts, la rentabilité de l’exploitation minière de Bitcoin a également rebondi par rapport aux plus bas de l’année le 19 juin.

Rentabilité minière BTC au cours des 3 derniers mois. Source : Bitinfocharts.com

Les sociétés minières de Bitcoin ont dû faire face à un certain nombre de facteurs au cours des derniers mois qui ont eu un impact sur la production et la rentabilité du BTC, notamment la baisse des prix des actifs et la hausse des coûts de l’énergie, qui ont été partiellement attribuées à la vague de chaleur au Texas et au conflit russo-ukrainien.