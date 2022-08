À la lumière de la récente débâcle de Tornado Cash et des adresses gelées de l’USDC, le fondateur de MakerDAO, Rune Christensen, espère éloigner la garantie de DAI de l’USDC.

Le fondateur de MakerDAO, Rune Chirstensen, a exhorté les membres de l’organisation autonome décentralisée (DAO) à « envisager sérieusement » de se préparer au retrait de son stablecoin DAI du dollar américain (USD).

Les commentaires du fondateur sont intervenus à la lumière des sanctions récemment annoncées sur le mélangeur de crypto Tornado Cash, notant à la chaîne Discord de MakerDAO le 11 août que les sanctions sont « malheureusement plus graves que je ne le pensais au départ », ajoutant qu’ils devraient se préparer à retirer son stablecoin natif. DAI de l’USD pour éviter tout risque lié au récent gel par Circle des adresses USD Coin (USDC) sanctionnées.

Je pense que nous devrions sérieusement envisager de nous préparer à sortir de l’USD. Il est presque inévitable que cela se produise et il n’est réaliste de le faire qu’avec d’énormes quantités de préparation.

Le 8 août, l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) des États-Unis a officiellement interdit aux résidents d’utiliser le protocole Tornado Cash, tout en plaçant 44 adresses USDC liées à la plateforme sur sa liste de ressortissants spécialement désignés.

À la suite de cette décision, les émetteurs de l’USDC Circle ont gelé pour 75 000 $ du stablecoin lié aux 44 adresses sanctionnées.

rune : nous devrions sérieusement envisager de nous détacher des USD pic.twitter.com/HBMrPH7LrW – banteg (@bantg) 11 août 2022

Environ 50,1% du DAI de MakerDAO est garanti par l’USDC (selon Dai Stats). Trésorerie Tornade.

DAI est actuellement le quatrième plus grand stablecoin indexé sur l’USD en crypto avec sa capitalisation boursière actuelle de 7 milliards de dollars, et le chiffre le place comme le quinzième actif le plus important au total.

Abandonner le support de l’USDC

Suite à l’appel, le développeur principal de Yearn.finance @bantg a suggéré que MakerDAO envisageait de convertir tout son USDC de son module de stabilité de cheville en 3,5 milliards de dollars en ETH, ce qui entraînerait plus de 50% de DAI soutenu par Ether (ETH), un bond massif par rapport aux 7,3% actuellement.

L’idée proposée a attiré les critiques de la communauté, comparant MakerDAO au projet assiégé Terra (LUNA), qui a acheté de manière agressive Bitcoin (BTC) pour soutenir son stablecoin Terra USD avant que le projet n’implose finalement.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, est également intervenu en déclarant :

Errr cela semble être une idée risquée et terrible. Si l’ETH baisse beaucoup, la valeur des garanties diminuerait considérablement, mais les CDP ne seraient pas liquidés, de sorte que l’ensemble du système risquerait de devenir une réserve fractionnaire.

Cependant, Christensen a précisé plus tard que ce qu’il avait réellement « écrit dans la discorde sur la gouvernance des fabricants, c’était que mettre toutes les garanties stables en ETH serait une mauvaise idée ».

Ce que j’ai en fait écrit dans la discorde sur la gouvernance des fabricants, c’est que mettre toutes les garanties de pièces stables dans ETH serait une mauvaise idée kek – Rune (@RuneKek) 11 août 2022

Bien qu’il ait confirmé qu’un « yolo partiel » pourrait toujours être une bonne idée, notant :