Les perspectives de Coinbase sont « négatives », selon l’agence de notation S&P Global | Cryptomonnaie

L’agence a fait passer la note du géant de l’échange de crypto à BB de BB +, citant de « faibles bénéfices » et une concurrence croissante.

Au cours d’une semaine déjà difficile, Coinbase a subi un autre coup dur alors que l’agence de notation de crédit S&P Global a déclaré jeudi dans une note que les perspectives du géant de l’échange de crypto étaient « négatives ».

S&P Global a abaissé la note de crédit à long terme de l’émetteur de Coinbase et les notes de la dette senior non garantie à BB de BB +, citant « des bénéfices faibles et la pression concurrentielle ».

« Le risque concurrentiel s’est intensifié dans le secteur des échanges cryptomonnaies, la part de marché de l’entreprise diminuant cette année », a écrit S&P Global. « Nous pensons qu’en raison de l’érosion des parts de marché et d’un risque plus élevé de compression des marges, les variations cycliques (variations du pic au creux des revenus, de l’EBITDA et de la marge EBITDA) pour Coinbase ont dépassé nos attentes précédentes, nous amenant à réviser notre évaluation du risque financier ».

L’agence de crédit a déclaré que son évaluation reflétait également « des incertitudes quant à la durée du marché baissier actuel de la cryptomonnaie et » le potentiel de détérioration supplémentaire de la part de marché « .

Les actions Coinbase ont clôturé jeudi à 84 dollars par action, en baisse de plus de 10 %. Ses actions ont atteint un sommet de plus de 350 $ l’automne dernier.

La note de S&P intervient deux jours après que Coinbase a annoncé une baisse de près de 30 % du volume des transactions, passant de 309 millions de dollars au cours des trois premiers mois de 2022 à 217 millions de dollars au deuxième trimestre, et a manqué les attentes de revenus consensuelles. La bourse a enregistré une perte nette de 1,1 milliard de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 430 millions de dollars au premier trimestre.

Dans son rapport trimestriel, Coinbase a révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête de la part des autorités américaines de réglementation des valeurs mobilières sur ses processus de cotation de jetons ainsi que sur ses programmes de jalonnement et ses produits générateurs de rendement.