Ce signal subtil suggère que le prix du Shiba Inu va chuter | Cryptomonnaie

La zone de congestion des prix Shiba Inu montre une légère augmentation du volume.

Le prix SHIB montre une divergence classique sur le graphique journalier.

Un premier signe de faiblesse de la tendance haussière sera une cassure en dessous de 0,00001217 $.

Le prix du Shiba Inu donne des raisons de croire à une prochaine liquidation. Des niveaux clés ont été définis.

Le prix du Shiba Inu mérite la prudence

Le prix du Shiba Inu présente une bataille acharnée au cours de la deuxième semaine de négociation d’août. Les perspectives précédentes ont prédit à la fois les côtés baissiers et haussiers de la médaille, et pour l’instant, aucun objectif n’a été franchi avec succès. Le prix du Shiba Inu est devenu très indécis et résoudra probablement l’action saccadée des prix avec un mouvement explosif.

Le prix du Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00001230 $. Cependant, peu de choses ont changé en termes de prix ces derniers jours. Les haussiers profitant des perspectives de la semaine dernière ciblant la zone de 0,00001400 $ devraient être très prudents. Une divergence baissière a été affichée entre le 19 juillet et le 8 août. Un signal aussi subtil pourrait catalyser une forte baisse ciblant 0,00001074 $.

Graphique SHIB/USDT sur 2 jours

Pourtant, la zone cible prévue à 0,00001400 $ est à portée de main. Si l’objectif est dépassé, les traders peuvent envisager d’actualiser le profit, car les divergences baissières ont tendance à entraîner des liquidations après coup. Les premiers signes de faiblesse de la tendance haussière seront une cassure en dessous de 0,00001217 $.

