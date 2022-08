Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Baleines au rivage jouer tag | Cryptomonnaie

L’offre totale de prix du bitcoin sur les bourses continue de baisser, ce qui suggère que les baleines ne sont pas intéressées à vendre.

Les dépôts Ethereum Netflow continuent d’augmenter, suggérant une pression accrue des vendeurs.

Ripple a été le moins performant du trio, mais les techniques suggèrent qu’un changement de marée pourrait bientôt arriver.

Le marché de la cryptomonnaie devient convivial pour les commerçants alors que les 3 premières pièces commencent à se décorréler.

Le prix du Bitcoin a des objectifs plus élevés

Le prix du Bitcoin continue de valider les perspectives d’analyse technique précédentes publiées tout au long du mois de juillet. À l’heure actuelle, le prix du BTC se négocie à 24 182 $ alors que les commerçants intrajournaliers profitent de la consolidation des prises de bénéfices près du niveau de 24 600 $.

Malgré la baisse soudaine des prix, la crypto-monnaie peer-to-peer semble toujours très haussière. Les indicateurs en chaîne de Santiment complètent également les techniques haussières.

Plus précisément, l’indicateur de l’offre sur les bourses (en % de l’offre totale) est en baisse constante. En fait, des données récentes suggèrent une submersion soudaine en chute libre. L’indicateur, en théorie, dicte le nombre de baleines actives sur le marché qui possèdent le pouvoir d’influencer le prix du Bitcoin. Une hypothèse juste suggérerait que plus l’indicateur baisse, plus Bitcoin sera haussier.

Offre Santiment sur les échanges

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix d’Ethereum pourrait baisser à court terme

Le prix d’Ethereum a dépassé l’objectif prévu de 1 900 $ prévu dans les perspectives précédentes. Alors que Twitter s’envenimait dans un sentiment baissier négatif sur la fusion Ethereum et que plusieurs analystes proposaient des idées baissières pour le géant des contrats intelligents, un avertissement a été émis ici à Netcost-Security pour ne pas croire au battage médiatique. Ethereum a montré une forte confluence au niveau de 1 900 $ et continue d’afficher une force qui pourrait très bien amener le prix de l’ETH dans la zone de 2 200 $.

Cependant, l’analyse en chaîne suggère que les traders sont très intéressés par la sécurisation des bénéfices. L’indicateur total Exchange Netflow de CryptoQuant a augmenté tout au long de la semaine. En une seule journée, le total du dépôt a augmenté de 100 %. Selon CryptoQuant, « des dépôts plus élevés peuvent être interprétés comme une pression de vente plus élevée ».

Crypto Quant Exchange Netflow Total

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix d’ondulation pourrait bientôt prendre le pouvoir

Ripple a connu une hausse de 25 % depuis la vente massive du 27 juillet. Le jeton de remise numérique a été moins performant que ses homologues Bitcoin et Ethereum. Pourtant, les données techniques suggèrent qu’un deuxième rallye de 25% pourrait se produire alors qu’une bougie engloutissante haussière a réussi à percer et à fermer au-dessus d’un canal de tendance descendante.

Le prix Ripple devrait rester sur la liste de surveillance des traders, car le jeton de remise pourrait devenir très volatil dans les prochains jours. Une deuxième tentative à 0,41 $ devrait être le catalyseur pour induire un rallye de 25 % ciblant 0,47 $. L’invalidation de la thèse de la tendance haussière dépend de la détention de 0,325 $ comme support.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security