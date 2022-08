Le prix Ethereum va-t-il enfin renverser Bitcoin ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum monte dans la zone cible prévue de 1 900 $.

Le prix de l’ETH a dépassé de près de trois fois le prix du Bitcoin.

Une confirmation précoce de l’échec de la tendance haussière pourrait être une rupture de 1 640 $.

Le prix Ethereum continue de surpasser Bitcoin. Des objectifs plus élevés restent possibles, mais les investisseurs doivent être conscients d’une éventuelle liquidation.

Le prix Ethereum évolue en conséquence

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 896 $ alors que les day traders ont commencé à réaliser des bénéfices au-dessus du niveau psychologique de 1 900 $. La semaine dernière, des prédictions ont été publiées, plaidant fortement contre les perspectives baissières que de nombreux traders étaient susceptibles d’envisager, car l’indice de force relative affichait une nette divergence accompagnée d’une pression de vente évidente sur le profil de volume. La théorie d’Elliot Wave et du marché des enchères a suggéré des objectifs plus élevés à 1 900 $, et un avis de maintien de la tendance haussière a été publié.

Le prix Ethereum a également été témoin de nouvelles haussières en accompagnement des techniques. Récemment, le réseau Ethereum a lancé avec succès le testnet Goerli, qui, espérons-le, résoudra de nombreux désaccords communautaires concernant la prochaine fusion Ethereum. Le jeton de contrat intelligent a augmenté de 90 % depuis les plus bas du 13 juillet, soit près de trois fois plus de bénéfices que son homologue Bitcoin.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Les investisseurs doivent être conscients que les techniques ont des objectifs plus élevés proches de 2 090 $ et potentiellement 2 260 $ à court terme. Cependant, une baisse dans la zone de 1 340 $ restera sur les cartes sur la base des projections RSI et de la théorie des vagues d’Elliott. Les commerçants devraient commencer à définir une ligne en termes d’actualisation du profit. Une rupture en dessous de 1 640 $ pourrait être un catalyseur de vente précoce vers la barrière des 1 300 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security