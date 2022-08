Voici comment donner un sens à la consolidation étendue des prix LUNA | Cryptomonnaie

L’action banale du prix LUNA laisse les investisseurs s’ennuyer et aspirer à une cassure.

Un volume social en baisse suggère que les investisseurs adoptent une approche non interventionniste avec LUNA.

Le prix de LUNA est en grande partie entre les mains des baissiers et pourrait revenir au SMA de 200 jours.

Le marché baissier a été difficile sur le prix de LUNA – bien plus sur les autres crypto-monnaies. En plus d’avoir perdu près de 100% de sa valeur lors du crash de mai, le jeton alimentant l’écosystème Terra est apparemment bloqué en consolidation. Selon certains indicateurs fondamentaux, les investisseurs sont las et adoptent une approche passive.

Le prix de LUNA reste insensible alors que les investisseurs se retirent

Les prix de la crypto répondent souvent au sentiment du marché et depuis le crash de LUNA, les discussions autour du jeton ont considérablement chuté en ligne. La mesure du volume social de Santiment montre l’ampleur de la baisse des mentions LUNA. Avec peu ou pas d’action sur tous les canaux sociaux, il est peu probable qu’une évasion se produise.

Volume Terra Social

Le prix de LUNA restera probablement en consolidation à moins que quelque chose de drastique ne se produise dans son écosystème ou sur le marché plus large de la crypto-monnaie. Le 9 août, l’échange CEX.IO a ajouté la prise en charge du jeton LUNA, mais le prix n’a fluctué que légèrement à 2,08 $. Il est possible que la cotation n’ait déclenché qu’un changement de prix mineur parce que les investisseurs sont moins préoccupés par LUNA ou parce que CEX.IO n’est pas une bourse assez importante pour avoir un impact.

Quelle est la prochaine étape pour le prix LUNA

Le prix LUNA maintient fermement le support de la moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours sur le graphique de quatre heures. Le plafonnement du mouvement à la hausse est la ligne médiane des bandes de Bollinger en conjonction avec le SMA de 50 jours.

Graphique LUNA/USD sur quatre heures

Si l’indice de force relative (RSI) continue de diverger du prix, il y a de fortes chances que LUNA clôture la journée en dessous du point d’inflexion à 2,00 $. Les traders peuvent tirer le meilleur parti de l’inversion baissière potentielle tout en ciblant le support au SMA de 200 jours.

Le prix de LUNA pourrait ignorer le sentiment baissier ci-dessus si les traders capitalisaient sur un signal d’achat de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Au fur et à mesure que le MACD comble l’écart avec la ligne moyenne et se déplace dans la région positive, davantage d’acheteurs afflueront sur le marché. La limite supérieure des bandes de Bollinger à 2,17 $ marque l’objectif à moyen terme du prix LUNA, les investisseurs haussiers conservant jusqu’à 2,60 $.