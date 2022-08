Le prix d’Ethereum explose et envisage 2 000 $ après le succès du testnet Goerli | Cryptomonnaie

Le testnet Goerli d’Ethereum est passé avec succès à la preuve de participation, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs d’ETH.

Le prix d’Ethereum a atteint un sommet de deux mois à 1 932 $, lors d’une hausse prolongée des prix.

Les analystes prédisent une hausse des prix d’Ethereum à 2 500 $ avant la fusion.

Le prix d’Ethereum a atteint un sommet de deux mois à l’approche de la fusion. La réussite du testnet Goerli a ouvert la voie à un passage du mécanisme de consensus à la preuve de participation. Les analystes ont prédit une hausse des prix d’Ethereum au niveau psychologique clé, 2 000 $.

Lisez aussi: Où va le prix d’Ethereum après l’intensification de la guerre de la chaîne PoW contre PoS

Le prix d’Ethereum atteint un sommet de deux mois à l’approche de la fusion

Le prix d’Ethereum a atteint un sommet de deux mois, alors que l’ETH a atteint la barre des 1 935 $. Le prix d’Ethereum a constamment grimpé, visant l’objectif de 2 000 $. À l’approche de la fusion, plusieurs groupes au sein de l’écosystème Ethereum ont exprimé leurs inquiétudes.

Du groupe qui s’attend à ce que la fusion échoue au groupe de mineurs qui souhaitent poursuivre la preuve de travail, plusieurs récits ont fait le tour au cours des quatre dernières semaines. Cependant, la réussite du testnet Goerli rapproche la fusion d’Ethereum. Cela a encore alimenté le sentiment haussier des détenteurs d’ETH.

Le jalonnement de Stablecoin USD Tether, Coinbase et Lido s’est présenté pour soutenir la transition de preuve de participation d’Ethereum. Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum, a abordé les préoccupations concernant un hard fork et son impact sur le prix de l’ETH. Buterin pense qu’il n’y aura pas d’impact significatif sur la valeur de l’ETH et son écosystème PoS, même en cas de fusion.

Le prix d’Ethereum a grimpé de près de 20 % au cours de la semaine dernière, alors que l’altcoin grimpait constamment. Les partisans ont identifié qu’il y avait un optimisme parmi les commerçants et les détenteurs d’ETH, à l’approche de la fusion. La mise à niveau prévue du réseau représente un rebond cryptomonnaie naissant du marché baissier.

Buterin pense que la fusion sera tarifée dans les quatre à cinq mois suivant l’événement. La valeur d’Ethereum devrait augmenter conformément au récit Triple Halving de @squishchaos. Le récit compare la fusion d’Ethereum à trois moitiés de Bitcoin et prévoit une augmentation presque triplée du prix de l’altcoin.

Les partisans de la triple réduction de moitié ont fixé 15 000 $ pour le prix Ethereum, après une transition réussie et l’achèvement de la fusion.

Les analystes prédisent un rallye à 2 500 $

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et ont prédit un rallye à 2 500 $. Cuban.eth, un analyste crypto de premier plan sur Twitter, estime qu’une hausse des prix d’Ethereum est conforme à sa prédiction. L’analyste s’attend à ce que le prix de l’ETH atteigne 2 150 $ dans un rallye prolongé.

Futures perpétuels ETH-USDT

@IAmCryptoWolf, analyste crypto et trader est d’accord avec Cuba et affirme qu’une course jusqu’à 2 500 $ est probable dans la tendance haussière actuelle, avec encore plus de gains possibles si la paire a formé un schéma inverse d’inversion de la tête et des épaules depuis mai 2022, comme cela semble de plus en plus probable .

Tableau des prix ETH-USDT