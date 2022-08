La tentative haussière d’Apecoin n’a aucune chance de succès | Cryptomonnaie

L’action des prix d’ApeCoin aurait chuté mercredi si l’impression de l’IPC n’avait finalement pas sauvé la mise.

Là où plusieurs autres crypto-monnaies continuent de se rallier, Apecoin flirte avec une perte.

Attendez-vous à voir l’intérêt s’estomper, remettant Apecoin sur la bonne voie pour une perte comprise entre 10% et 30%.

Apecoin (APE) a surpris à la fois ses amis et ses ennemis mercredi en réalisant toujours des gains pour la journée de négociation. Les gains sont entièrement attribués au bond des marchés mondiaux des actions et des crypto-monnaies à la suite d’une baisse des chiffres de l’inflation aux États-Unis, qui a donné une lueur d’espoir que les conditions économiques pourraient s’assouplir. Cet espoir s’estompe rapidement à mesure que la poussière retombe, cependant, et plusieurs sites Web et journaux financiers publient des titres de responsables de la Fed avertissant qu’ils maintiendront leur taux actuel de hausse ou même l’augmenteront, alors que mercredi, les marchés pensaient qu’une baisse était en cours. ordre.

Le prix APE devrait baisser d’au moins 1 $

Le prix d’ApeCoin devrait chuter de 7,50 $ à 6,50 $, ce qui se situe dans la partie inférieure de la fourchette de négociation de la semaine. Ce niveau a été presque atteint mercredi avant l’impression de l’IPC américain et pourrait être mis en place pour un test avant le début du week-end. Une fois qu’il cède la place aux traders, attendez-vous à une baisse vers 6 $, avec le pivot mensuel venant comme un élément de support et des dégâts limités à une mince baisse de 10 %.

Le prix APE pourrait voir tripler ces pertes, cependant, s’il baisse vers 4,80 $, et un seul élément pourrait empêcher les baissiers d’atteindre cet objectif de prix. Cet élément est la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, à environ 5,50 $. Les traders doivent automatiquement savoir qu’une fois cette alerte déclenchée et que le SMA de 55 jours a été testé, ils envisageront déjà une baisse de 20%, qui pourrait atteindre 30% une fois que l’action des prix se déplacera plus au sud vers le susmentionné. 4,80 $, au niveau de support S1 mensuel.

Graphique journalier APE/USD

Le seul potentiel de hausse, pour l’instant, proviendrait d’un vent arrière massif généré au sein des crypto-monnaies ou de l’effet d’entraînement des actions en hausse à la suite de plusieurs jours de gains supérieurs à 1 %. Cela ne semble pas être le cas, et le silence sur les réseaux sociaux à l’égard des crypto-monnaies de plusieurs croyants primaires tels qu’Elon Musk n’aide pas les relations publiques de la classe d’actifs ni n’attire l’afflux d’investisseurs. Attendez-vous, si ces signaux positifs et ces tweets reviennent, à voir le prix APE atteindre 8 $ et le R1 mensuel, avant de grimper jusqu’à 10 $ au-dessus du niveau de 23,6 % de Fibonacci.