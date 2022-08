Pourquoi l’incapacité de Polygon à MATIC de dépasser 1,00 $ est un canari dans la mine de charbon | Cryptomonnaie

Polygon effectue un deuxième test à 0,96 $, à quelques centimètres de la barrière de 1 $.

Le prix MATIC devrait subir un autre rejet alors que les traders se réveillent avec un mal de tête après l’euphorie de mercredi.

Attendez-vous à un fondu alors que le rallye estival commence à ralentir.

Le prix du Polygon (MATIC) devrait subir un autre rejet au niveau pivot historique de 0,96 $ identifié le 20 juillet 2021. Avec un éventuel rejet en cours, il pourrait devenir clair qu’une cassure n’est pas pour l’instant alors que les investisseurs commencent à repenser et à seconde devinez ce que la Fed fera après que plusieurs responsables soient sortis avertir les marchés qu’ils sont loin d’avoir fini d’augmenter de 75 points de base et plus. Cela pourrait verser de l’eau froide sur le rallye crypto chaud jusqu’à présent.

Le prix MATIC devrait retomber à 0,80 $

Le prix du Polygon semble ne pas savoir où aller après l’euphorie de mercredi, lorsque les investisseurs ont sauté sur leurs ordres d’achat alors qu’ils commençaient à croire que la baisse des chiffres de l’inflation était la première de beaucoup d’autres à venir. Les marchés sont restés ignorants des avertissements des responsables de la Fed dans la foulée, qui ont déclaré qu’ils n’avaient aucun plan pour ralentir le resserrement de la politique et ont continué à gonfler l’action des prix des actions et des crypto-monnaies. Alors que la poussière retombe aujourd’hui, les avertissements de ces responsables de la Fed semblent maintenant avoir pris le dessus sur le sentiment alors que les marchés boursiers sont mitigés au cours de la session européenne, et les contrats à terme de la Fed remontent déjà vers les prix dans une hausse de 60 pb au lieu de 50 pb alors qu’ils a fait mercredi, après la libération.

Le prix MATIC pourrait exercer une pression supplémentaire sur 0,96 $ et est susceptible d’obtenir un autre rejet, comme cela a été le cas tout au long de juillet, où aucun corps d’une bougie quotidienne n’a pu fermer ou ouvrir au-dessus de 0,96 $. Attendez-vous à un fondu vers 0,85 $, le plus bas de la semaine dernière, puis à un retour à 0,80 $ au pivot mensuel. Avec l’épine dorsale de la ligne de tendance ascendante verte et la moyenne mobile simple à 55 jours, pour l’instant, toujours à ses côtés, les haussiers seront présents pour commencer à acheter dans l’action des prix.

MATIC/USD Graphique journalier

Le potentiel de hausse, bien sûr, pourrait encore être présent si les traders mettent de côté les remarques des responsables de la Fed étant donné qu’il reste encore quarante jours avant la prochaine réunion de la Fed et la décision sur les taux. Il reste donc encore beaucoup de jours pour se rallier et devrait être confirmé avec au moins une clôture quotidienne au-dessus de 0,96 $ et de préférence même au-dessus de 1 $. À partir de là, le prix MATIC pourrait remonter de 10 % supplémentaires vers 1,10 $, où le SMA de 200 jours se négociera comme un plafond.