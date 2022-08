Prédiction des prix des crypto-monnaies : Tezos, Cardano et Avalanche – European Wrap 11 août | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos (XTZ) rebondit sur l’euphorie de mercredi lorsque l’IPC américain est tombé en dessous des estimations et est sorti plus bas que prévu, ce qui indique pour une fois une bonne nouvelle. Il suggère que les ménages verront leur coût de la vie se stabiliser un peu après une forte baisse de six mois. Bien que ce chiffre soit très favorable et ait vu le prix XTZ grimper de 8% jusqu’à présent, un membre de la Fed Dovish a déclaré que la Banque n’en avait pas fini avec l’augmentation des taux et qu’elle devait encore continuer à les augmenter à un rythme atroce, ce qui pourrait signifier des problèmes à venir. pour les commerçants de crypto-monnaie s’ils ne font pas attention.

Les développeurs de Cardano anticipent des changements de réseau massifs à la suite du prochain hard fork de Vasil. Les analystes de Messari ont adopté une perspective haussière sur Cardano à la suite de la mise à niveau du hard fork ainsi que de son écosystème en expansion.

Le prix AVAX s’est lancé dans un rallye impressionnant le 2 août et a atteint sa destination prévue le 8 août. Fait intéressant, cet objectif est un niveau de résistance massif qui est susceptible de tester le courage des traders. Les investisseurs doivent être patients et prendre en considération la réaction des traders Avalanche face à cet obstacle lors de leur prochain mouvement.