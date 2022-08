L’action des prix de Tezos est-elle sur le point de basculer de 180 degrés vers le nord ? | Cryptomonnaie

L’action des prix de Tezos a fait volte-face en raison de la baisse de l’inflation américaine et de l’enthousiasme des investisseurs.

Le prix XTZ devrait augmenter, mais la prudence est toujours de mise.

Attendez-vous à voir un bond de 10%, car un membre de la FED signale une détresse.

Le prix de Tezos (XTZ) rebondit sur l’euphorie de mercredi lorsque l’IPC américain est tombé en dessous des estimations et est sorti plus bas que prévu, ce qui indique pour une fois une bonne nouvelle. Il suggère que les ménages verront leur coût de la vie se stabiliser un peu après une forte baisse de six mois. Bien que ce chiffre soit très favorable et ait vu le prix XTZ grimper de 8% jusqu’à présent, un membre de la Fed Dovish a déclaré que la Banque n’en avait pas fini avec l’augmentation des taux et qu’elle devait encore continuer à les augmenter à un rythme atroce, ce qui pourrait signifier des problèmes à venir. pour les commerçants de crypto-monnaie s’ils ne font pas attention.

Rallye des prix XTZ à gérer avec prudence

Le prix de Tezos devrait tester et dépasser le niveau de résistance mensuel R1 à 1,96 $ malgré le fait qu’il ait déjà reçu un petit rejet ce matin. Le niveau devient un obstacle pour les haussiers, qui n’ont pas pu le dépasser le 8 août. Le risque est que la résistance R1 se transforme en un double sommet, plafonnant le prix dans un avenir prévisible. De plus, les traders de n’importe quel segment des marchés doivent garder à l’esprit les avertissements que plusieurs membres de la Fed ont émis par la suite concernant ce que la Fed fera ensuite.

Le prix du XTZ s’est redressé sur fond d’attentes de hausse des taux révisées à la baisse, la prochaine réunion en septembre ne devant rapporter qu’une hausse de 50 points de base au lieu de 75 points de base. Cela a ouvert la porte aux investisseurs pour sauter sur les actifs à risque. Quelques heures après l’impression de l’IPC, cependant, une poignée de responsables de la Fed sont tous sortis en synchronisation en disant que la Fed n’en avait pas fini, avec même un membre très accommodant répétant le même message. Cela compte comme un signal important à l’horizon que la hausse du prix XTZ pourrait n’atteindre que 2,25 $, puis retomber une fois que la Fed aura confirmé qu’elle augmentera encore de 75 points de base, soit plus que les attentes actuelles.

Graphique journalier XTZ/USD

Avec ce scénario haussier limité à l’esprit, un simple rejet technique a déjà été mentionné dans le cas d’un double sommet se formant contre le R1 mensuel. Dans un scénario baissier, un fondu pourrait se produire, et – si l’action des prix venait à tomber en dessous du plus bas de mercredi – les traders devraient s’attendre à voir un retour au pivot mensuel à la recherche d’un support. Cela pourrait être trouvé à environ 1,64 $, ou à partir de la moyenne mobile simple sur 55 jours à 1,60 $.