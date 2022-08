Pourquoi le prix de Cardano est prêt pour un rallye massif selon cet analyste | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano est prêt pour une hausse des prix, après avoir testé la résistance à plusieurs reprises, estime l’analyste Michael van de Poppe.

Les développeurs de Cardano exploitent zk snarks pour permettre une plus grande confidentialité et une fonctionnalité de contrat intelligent sur la chaîne de l’altcoin.

Les analystes prédisent une remontée des prix de Cardano à 0,67 $, après que le tueur d’Ethereum ait dépassé 0,55 $.

Les développeurs de Cardano anticipent des changements de réseau massifs à la suite du prochain hard fork de Vasil. Les analystes de Messari ont adopté une perspective haussière sur Cardano à la suite de la mise à niveau du hard fork ainsi que de son écosystème en expansion.

Cardano se prépare à tirer parti des zk snarks et à renforcer la décentralisation

Les analystes de Messari pensent que Cardano est « tarifé de manière plus agressive » par rapport aux autres crypto-monnaies alors que l’écosystème de l’altcoin se développe en raison du hard fork de Vasil. Le hard fork est la clé de la croissance de Cardano car Vasil est associé à l’évolutivité, à l’augmentation de l’efficacité et à l’expansion de l’écosystème de l’altcoin.

Les développeurs ont mis l’accent sur l’augmentation du débit et l’amélioration des performances des contrats intelligents. Les développeurs de Cardano prévoient d’exploiter les zk snarks, des dispositifs qui permettent d’améliorer la confidentialité et la sécurité sur la blockchain en permettant à une partie (le prouveur) de prouver à une autre (le vérificateur) qu’une déclaration est vraie, sans révéler aucune information. Cela permettra une plus grande fonctionnalité de contrat intelligent et de préservation de la vie privée sans sacrifier les caractéristiques de décentralisation.

En raison du retard dans le hard fork de Vasil, les analystes et les partisans ont critiqué l’altcoin, et le terme «chaîne fantôme» a été associé à Cardano. Toutefois, les mises à niveau fréquentes du réseau Cardano compensent cela, ce qui l’a rendu lucratif pour les développeurs et les projets NFT.

Les investisseurs préfèrent Cardano à ses concurrents pour des transactions efficaces et à faible coût et une infrastructure de réseau sécurisée.

Un analyste prédit une remontée du prix de Cardano, à 0,67 $

Michael van de Poppe, un analyste crypto de premier plan, a évalué la tendance des prix de Cardano et a prédit un rallye à 0,67 $. L’analyste a noté que le prix de Cardano avait franchi un niveau de résistance clé à 0,55 $. Cela a augmenté la possibilité que le prix de Cardano remonte à 0,67 $.

Tableau des prix ADA-USDT

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix de Cardano se rapproche d’une cassure massive. Après des mois d’essais, Cardano est prêt pour une hausse des prix de 20 %. Pour les niveaux de prix clés et plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :