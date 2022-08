Oui, Merge est haussier pour le prix Ethereum Classic, mais savez-vous quand sortir ? | Cryptomonnaie

Quelles sont les ramifications du prix Merge on Ethereum Classic ?

ETC a connu une légère baisse le 2 août, mais la reprise a été plus rapide.

Une reprise du rallye à 77,33 $ semble plausible avant Merge, en particulier avec un élan approprié soutenant le mouvement.

Une clôture hebdomadaire en chandelier en dessous de 25,11 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum Classic se négocie actuellement de manière extrêmement volatile et haussière en raison de la prochaine mise à jour d’Ethereum – Merge.

Dans cet article, nous examinerons de plus près les ramifications de Merge et les effets de sa proposition de migration de Proof-of-Work (PoW) à Proof-of-Stake (PoS).

Ethereum contre Ethereum classique

Tout d’abord, un bref récapitulatif sur la différence entre Ethereum et Ethereum Classic. Un hard fork en 2016 a conduit à la scission de l’ETH en deux actifs distincts : Ethereum (ETH) et Ethereum Classic (ETC). La principale différence entre les deux est que l’ETC est un actif numérique spéculatif avec une offre fixe de 210 700 000. Alors que l’ETH est la version la plus populaire et la plus acceptée qui est largement commercialisée, sans offre fixe.

Une autre différence est que, tandis que l’ETH prévoit un passage très médiatisé au PoS du PoW, dans la fusion, ETC a l’intention de conserver l’exploitation minière traditionnelle sur sa propre blockchain après la migration d’Ethereum vers le PoS.

Prix ​​ETC : avant et après l’envie de fusionner

Alors, à quoi les investisseurs peuvent-ils s’attendre concernant le prix d’Ethereum Classic quelques jours avant et après le grand événement qu’est la fusion ?

À l’heure actuelle, la valeur est répartie entre la chaîne principale Ethereum et Ethereum Classic, les commerçants cherchant à tirer le maximum de bénéfices qu’ils peuvent en utilisant les produits à terme ETH PoW répertoriés sur BitMEX et Poloniex.

Avant la mise en œuvre de la fusion, la chaîne ETH sera divisée en deux chaînes – ETH1 (PoW) et ETH2 (PoS). Examinons donc les scénarios potentiels qui pourraient affecter les détenteurs d’ETC.

Après la fusion, les investisseurs déchargeront probablement leurs avoirs ETH1 et achèteront ETH2 car ils pensent que le PoS augmentera de valeur malgré la fourchette. Les détenteurs d’ETC pourraient également faire de même et passer à ETH2 ou, dans un nombre limité de cas, à ETH1. Les mineurs, en revanche, seront biaisés pour exploiter la chaîne la plus rentable. En raison de la lutte en cours entre la Fondation Ethereum et les mines, les mineurs soutiendront probablement ETH1. Cependant, si le prix de l’ETC est suffisamment élevé et que l’exploitation minière est rentable, ils pourraient rester avec l’ETC.

Quelle que soit la façon dont vous le voyez, le prix Ethereum Classic subira probablement un énorme coup. Cela est confirmé par les données de Grayscale, qui propose des produits ETC, et se décharge de ses avoirs depuis mars 2021.

Grayscale a réduit son exposition ETC d’environ 12,45 millions de dollars à 11,96 millions de dollars, soit un delta de 500 000.

Avoirs ETC en niveaux de gris

Techniques des prix Ethereum Classic

À quoi ressemble ETC d’un point de vue technique, que disent les graphiques à ce sujet ? Le prix d’Ethereum Classic a franchi son modèle de coin en baisse et montre une forte dynamique haussière. Le retracement entre le 30 juillet et le 2 août ne l’a poussé qu’à 33,62 $, soit le point médian de la hausse de 265 % observée entre le 13 juin et le 25 juillet.

Un nouveau pic de l’élan haussier pourrait voir ETC revisiter et renverser la fourchette à 52,72 $ après une hausse de 35 %. Si cette perspective persiste, et ce sera très probablement le cas, le prix Ethereum Classic pourrait atteindre la formation du double sommet à 77,33 $.

Ce mouvement constituerait une ascension de 97% par rapport à la position actuelle et est probablement là où ETC pourrait former un sommet local, au moins après avoir collecté les liquidités.

Graphique ETC/USDT sur 1 jour

En conclusion, les investisseurs doivent être prêts à faire face à des pics massifs de volatilité et à des baisses potentielles du prix d’Ethereum Classic un jour ou deux avant la fusion, qui devrait avoir lieu le 19 septembre.

Une considération que les investisseurs doivent faire est de savoir si leur investissement ETC est destiné à la spéculation à court terme ou à long terme. Si c’est ce dernier, alors après la fusion, la chaîne Ethereum Classic augmentera probablement de valeur, surtout si la chaîne ETH1 ne parvient pas à décoller.

Dans un tel cas, ETC a un avenir haussier, mais il est trop loin dans le futur avec trop de variables pour prédire un résultat probabiliste, encore moins un certain.