La fusion d’Ethereum est en bonne voie alors que la fusion de test de Goerli est finalisée avec succès | Cryptomonnaie

Après Ropsten et Sepolia, Goerli était le dernier testnet restant à subir la fusion, devenant officiellement une blockchain Proof-of-Stake (PoS) à partir de 1 h 45 UTC, le 11 août.

La fusion du testnet de Goerli a été finalisée sans aucun problème majeur aujourd’hui, ce qui suggère qu’il n’y aura aucun retard dans la date provisoire de fusion d’Ethereum fixée au 19 septembre.

De nombreux développeurs et personnalités clés de l’écosystème Ethereum se sont tournés vers Twitter pour partager leur enthousiasme face à la fusion réussie, tels que le développeur principal Preston Van Loon et le podcasteur / promoteur de l’ETH Anthony Sassano (@ sassal0x) qui a noté avec optimisme à ses 216 400 abonnés que « la prochaine up est (enfin) le réseau principal Ethereum !! La fusion arrive.

Cependant, certains ont noté qu’il y avait des problèmes mineurs qui étaient également présents dans les deux précédentes fusions de testnet.

Le développeur d’Ethereum, Marius van der Wijden, a noté qu’il y avait une certaine « confusion sur le réseau parce que deux borniers différents et de nombreux nœuds non mis à jour » qui ont légèrement ralenti le processus, mais a déclaré que les choses semblaient « très bien » de toute façon.

Alors que le développeur principal d’Ethereum, Tim Beiko, a également partagé une capture d’écran dès que le passage de Goerli à PoS est passé.

Il y a de plus en plus confiance maintenant que la fusion très attendue du réseau principal Ethereum avec la chaîne Beacon basée sur PoS se déroulera sans accroc, étant donné que Beiko a précédemment déclaré que la mise à niveau majeure se déroulera à (ou près de) sa date proposée du 1er septembre. 19 si les exécutions finales du chemin de fusion se sont déroulées avec succès.

Dans ce qui est considéré comme l’une des mises à niveau les plus importantes de l’histoire de la blockchain, la fusion réduira considérablement la consommation d’énergie d’Ethereum tout en rapprochant le réseau de ses objectifs d’évolutivité, de sécurité et de durabilité à long terme.

Une fois la fusion terminée, le prochain point de repère majeur sera la mise à niveau du partage en plusieurs phases qui améliorera considérablement la « répartition des besoins de stockage de données, permettant aux cumuls d’être encore moins chers et facilitant l’exploitation des nœuds », selon le site Web d’Ethereum.

Le sharding consiste essentiellement à répartir la base de données Ethereum horizontalement sur les chaînes de fragments, ce qui donne au réseau une plus grande capacité tout en soulageant le réseau central.

Le prix de l’Ether (ETH) a été sur une pompe fulgurante avant la fusion, le prix gagnant 72,2 % au cours des 30 derniers jours pour s’établir à 1 890 $ au moment de la rédaction.