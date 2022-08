Les applications décentralisées sur Polygon ont atteint 37 000, explosant de 400 % cette année | Cryptomonnaie

Cela survient alors que le nombre d’équipes actives mensuelles pour la blockchain a atteint 11 800 en juillet, contre 8 000 en mars.

Le nombre d’applications décentralisées (DApps) sur la plate-forme de mise à l’échelle Ethereum Polygon a dépassé les 37 000, marquant une augmentation de 400 % depuis le début de 2022.

L’équipe Polygon a partagé les chiffres via un article de blog du 10 août, qui provenait de la plate-forme de développement Web3 partenaire Alchemy, notant que le chiffre représente le nombre cumulé d’applications jamais lancées sur le testnet et le réseau principal.

Il a également noté que le nombre d’équipes actives mensuelles – une mesure de l’activité des développeurs sur une blockchain – a atteint 11 800 fin juillet, en hausse de 47,5 % par rapport à mars.

L’équipe du projet a également mis en évidence une répartition des projets dApp qui a notamment montré que « 74 % des équipes se sont intégrées exclusivement sur Polygon, tandis que 26 % se sont déployées à la fois sur Polygon et Ethereum ».

La blockchain Proof-of-stake (PoS) compatible EVM de Polygon héberge des dApps d’une longue liste de projets et de marques de premier plan dans l’espace cryptomonnaie, tels que le marché NFT OpenSea, les plates-formes Metaverse Decentraland et The Sandbox, la plate-forme de prêt de financement décentralisé (DeFi) Aave, et la société de fonds de capital-risque/jeu NFT Animoca Brands.

Le billet de blog indique que l’utilisation de dApp sur Polygon a vu plus de « 142 millions d’adresses d’utilisateurs uniques et 5 milliards de dollars d’actifs sécurisés » avec environ 1,6 milliard de transactions traitées sur le réseau à ce jour.

Le PDG de Polygon, Ryan Wyatt, était clairement satisfait de la croissance, alors qu’il s’adressait à Twitter pour noter que « nous passons toute une année chez Polygon ».

Nous passons toute une année à @0xPolygon ~ 500 dApps en novembre, maintenant plus de 37 000 avec 11,8 000 équipes actives. « De nombreux projets choisissent de plus en plus de s’appuyer uniquement sur Polygon. Les données d’Alchemy montrent que 74 % des équipes se sont intégrées exclusivement sur Polygon » https://t.co/ERiLHJiVdh pic.twitter.com/UzKZPlazWD – Ryan Wyatt (@Fwiz) 11 août 2022

Plus tôt cette année, l’équipe Polygon a cité son partenariat avec Alchemy comme l’un des principaux moteurs du nombre croissant de dApps en cours de construction sur le réseau, car l’infrastructure de la plate-forme Web3 rend « considérablement plus facile pour les développeurs Polygon » de créer des dApps.

« Le partenariat de JeuxServer avec Alchemy en juin 2021 s’est avéré être un catalyseur d’adoption, envoyant le nombre de dApps fonctionnant sur le réseau à 3 000 en octobre, 7 000 en janvier et plus de 19 000 en avril », indique le message.

Le message a mis en évidence les outils de la plate-forme d’Alchemy, l’infrastructure Web3 et dApp, telles que les interfaces de programmation d’applications (API), ainsi qu’Alchemy travaillant « main dans la main avec Polygon pour résoudre et atténuer les incidents au niveau du réseau lorsqu’ils se produisent ».

Alors que les marchés de la cryptomonnaie montrent des signes d’une reprise potentiellement haussière ces derniers temps, l’actif natif de Polygon, MATIC, a pompé 66,3 % au cours du mois dernier pour s’établir à 0,92 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko. Sa capitalisation boursière actuelle de 6,9 ​​milliards de dollars fait de MATIC le seizième actif en crypto.