Le Web3 vraiment décentralisé a besoin de plus de développeurs : co-fondateur d’Animoca | Cryptomonnaie

Yat Siu d’Animoca Brands a déclaré que les développeurs continuaient de « se débattre sous le joug des plates-formes centralisées », les exhortant à passer à l’espace Web3.

Le co-fondateur et président d’Animoca Brands, Yat Siu, a exhorté davantage de développeurs à entrer dans l’espace Web3, avertissant que sans « choix », il ne peut y avoir « d’environnement décentralisé ».

S’adressant à Cointelegraph lors de la Korean Blockchain Week (KBW) 2022, Sui a souligné que davantage de développeurs devaient entrer dans l’espace pour offrir aux consommateurs plus d’alternatives en ce qui concerne la plate-forme de leur choix – qui pourrait être basée sur la «meilleure valeur» ou sur celle qu’ils préfèrent. associer culturellement.

Nous avons besoin d’autant de choix de Layer-1 et Layer-2 […] ou des entreprises créatives afin qu’elles [crypto users] avoir le choix du code machine l’un de l’autre […] nous avons donc le désir de créer de nombreuses alternatives.

Siu a noté que si les développeurs étaient enthousiastes à l’idée de créer des applications logicielles, beaucoup ont continué à « se débattre sous le joug de plates-formes centralisées » telles qu’Apple et Google, forçant les développeurs à « exister sous [their] règles. »

Siu a également noté que, bien que de nombreux développeurs ne soient pas nécessairement « versés dans la blockchain », « ils sont enthousiastes à l’idée » de se déplacer dans l’espace, soulignant à nouveau la nécessité pour davantage de développeurs de venir dans l’espace afin d’offrir Web3. utilisateurs plus d’options :

Le fait que je n’ai pas d’alternative à Facebook est la raison pour laquelle Facebook est un monopole. Mais si c’était sur une blockchain, je pourrais transmettre des données librement, il pourrait y avoir [different] Facebook. Je pourrais donc choisir d’aller avec Facebook qui me donne la meilleure valeur.

Lorsqu’on lui a demandé si les développeurs de chaînes de blocs devaient se concentrer sur la concurrence ou la collaboration, Yiu a souligné qu’il « ne veut aucune [Web3 projects] mal faire », car cela voudrait dire que « nous avons moins de choix ».

Le dirigeant d’Animoca Brands a également fait valoir qu’il serait beaucoup plus durable pour une variété de projets Web3 de capturer leur juste part du marché que quelques projets Web3 dominant l’espace :

Ils peuvent subvenir à leurs besoins avec beaucoup moins […] certaines de ces chaînes de blocs [projects] sont comme 500 000 à un million [users] [and] ils ont toujours un cadre durable et cela crée une alternative, et c’est important pour un environnement décentralisé libre.

Animoca Brands est une société de capital-risque qui se concentre sur la promotion des droits de propriété numériques via les NFT et les jeux avec la vision de construire un métaverse ouvert et interopérable.

La société a été classée dans la liste des sociétés à forte croissance du Financial Times dans la région Asie-Pacifique en 2021. Les produits de jeu les plus populaires d’Animoca sont Revv Motorsport et Sandbox, accessibles respectivement avec les jetons REVV et SAND.